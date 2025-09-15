AENA, el último monopolio / La Provincia

De nuevo la errática política aeronáutica del Ministerio deja al descubierto las debilidades de una sociedad anónima con mayoría estatal, que no sabe qué hacer para esconder sus orígenes y satisfacer las ocurrencias del gobierno de turno. Pero hay que reconocer que no lo hacen mal.

Los equipos directivos de AENA han sido capaces de ir superando obstáculo tras obstáculo, a medida que la imprudencia política se los colocaba delante. Soportaron inversiones descabelladas que los llevaron al borde de la desaparición; montaron un remedo de comité aeroportuario para acallar exigencias autonómicas, por cierto, en línea con lo que el Senado quiere para los consells de Baleares y los cabildos de Canarias; se acomodaron al despropósito de salir en bolsa cuando había aeropuertos deficitarios y una inversión fundamental pendiente, Gran Canaria; o fabricaron un galimatías con DORA para intentar explicar sus decisiones sobre inversiones y tasas. Ahora se enfrentan al despliegue de la artillería pesada que representan los socios nacionalistas del gobierno, pidiendo las transferencias de sus aeropuertos.

Con las reservas de no tener cerrado y publicado el acuerdo entre las partes, lo filtrado a los medios indica que van a volver a ganar los de siempre, aunque, también, como casi siempre, dejando jirones de pérdidas de poder en el camino. Si la participación del capital privado puede estar en el origen de la anunciada subida de tasas, la creación de un Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña o de una filial de AENA con participación vasca podrá disolver la presión y con ello, las respectivas comunidades manejar inversiones, trabajar por la sostenibilidad y gestionar su propia promoción comercial. Suficiente, no necesitan más.

En realidad, en el escenario catalán no ha cambiado mucho, puesto que ya había inversiones compensatorias, la sostenibilidad era un compromiso asumido y para la promoción contaban con el CDRA (Comité de Rutas Aéreas), solo que no parecen haber conseguido estabilizar las conexiones comerciales externas que les interesaba: Shanghái, Tokio, Dallas Ford Worth o Riad. Ahora, sin embargo, con el invento de la nueva autoridad es fácil imaginar que podrán copiar la estrategia de Ryanair en Europa utilizando a las aerolíneas de bajo coste del mismo grupo empresarial que Iberia (IAG), Level para el largo radio y Vueling para el medio, ambas con base principal en El Prat. Lo del País Vasco resulta más complicado porque Bilbao no les debe dar para compensar a sus otros dos deficitarios aeropuertos y tendrán que ir directamente a la caja única para mejorar la conectividad.

Si se acaba confirmando lo anterior, la duda siguiente será conocer la actitud de AENA ante el resto de las comunidades, ¿regará de autoridades aeroportuarias o filiales las autonomías?, ¿o prometerán inversiones millonarias para el decimoquinto quinquenio de la era AENA? Parece muy claro que se decantarán por lo último, porque saben que gran parte de la sociedad civil se derrite ante cualquier promesa de inversión y saben también que no pasará nada si luego no se puede cumplir.

Y, de una actitud muy desvergonzada, la de Cataluña aceptando que Canarias aporte financiación a sus inversiones, mientras rechaza acoger a ningún MENA de las Islas, a otra, no menos desvergonzada, la de Ryanair utilizando excusas banales para abandonar aeropuertos que dejaron de interesarle. En cualquier caso, ¿qué hace un «operador aeroportuario», AENA, enfrentado a su cliente principal, Ryanair, que solo intenta recortar el déficit que le produce alguno de sus vuelos? A lo mejor nos sorprende sustituyendo a la compañía privada con conexiones subvencionadas sacadas a concursos para mejorar las estadísticas de determinados aeropuertos. ¿Por qué iba a ser más interesante desde el aspecto comercial, el vuelo Barcelona-Shanghái que el de Valladolid-Barcelona? Al fin y al cabo, AENA es una concesión de libro, que sin entender de autonomías tiene acribillada a Canarias y siendo una derivada del poder estatal que debe mejorar la conectividad de aeropuertos como los de Vitoria, La Rioja o Valladolid, seguirá acribillando a Canarias para dar satisfacción a cualquier demanda autonómica. Pero, ¿quién es realmente AENA?

La respuesta parece clara. Es un proveedor de servicios de explotación de aeropuertos, como lo es ADP Group (Francia), Fraport (Alemania), TAV Airports (Turquía) o Vinci Airports (Francia), propietario de ANA (Autoridad aeroportuaria de Portugal). AENA es uno más, solo que el más grande y el que más tráfico mueve, gracias a que le tocó el premio gordo en 1991, cuando le adjudicaron a dedo la explotación de todos los aeropuertos nacionales. Debió ser una especie de deuda pendiente con el ala radical residual del Gobierno de entonces, que entendía que los «aeropuertos ricos deben mantener a los aeropuertos pobres», aunque se trate de una riqueza que nada tiene que ver con la del territorio y población asociada.

La política de transporte aéreo de España sigue anclada en el siglo XX y no es culpa de AENA, que son unos extraordinarios gestores en su papel de concesionarios, ni tampoco de los diferentes gobiernos que se han venido alternando en el poder durante más de treinta años. Aunque parezca una perogrullada, la política aeronáutica la establece la Autoridad Aeronáutica, quienes aparentan ignorar la existencia de las autonomías (1978) y el cierre de los paquetes desregulatorios del tráfico aéreo en Europa (1997). Ellos, simplemente, se han debido creer que son el Estado.

Entre otros efectos, se considera que esta política es el origen de que Barajas y de paso Iberia, no alcancen el nivel que le correspondería atendiendo el nivel económico de España en la Unión Europea, que las compañías europeas, sean las que dominen la movilidad internacional de los españoles en el continente o que Canarias, por ejemplo, no sea capaz de establecer una mínima conexión internacional con el África Subsahariana o con los Estados Unidos.

No es, por otro lado, razonable que la sociedad canaria siga empeñada en cogestionar sus aeropuertos o de poner un representante de las Islas en el Consejo de Administración de AENA SME SA o en aplicar una improcedente quinta libertad del aire. Nada de esto se puede esperar de una Autoridad Aeronáutica alejada de la realidad geográfica y territorial de las islas y en las antípodas de la España de las Autonomías. El único camino que le puede servir a los canarios en este escenario de ausencia total de diálogo es el de los Tribunales que inició y no culminó en 2014 en defensa de su derecho a gestionar sus aeropuertos de interés general, una vez que el Estado había decidido renunciar a hacerlo. Todo lo demás son brindis al sol.