De Pombo a la Vuelta

¿Hay relación entre las protestas en la Vuelta ciclista con el asunto de Israel y la reflexión sobre la lectura de María Pombo? Quizá parezca que no, pero pongamos el foco en dos factores: polémica y clase. Por si alguien aún no lo sabe, en la Vuelta ciclista a España hubo protestas contra la participación del equipo israelí; y, por otro lado, la influencer María Pombo declaró en su red que «no sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo».

Sobre la Vuelta es llamativo que tenga más minutos de atención la manifestación contra el equipo israelí, sobre si deben hacerse o no esas protestas, que el escándalo que representa un genocidio diario con la muerte de mujeres, hombres, niños y niñas ante los ojos de todo el mundo y la inoperancia de la comunidad internacional. Cuando se apartó a Rusia de eventos tras invadir Ucrania, se apoyaba. La anomalía es que esas medidas ya no estén aplicadas como presión sobre Israel. Pero aquí entra la clase, y es que Israel significa poder, dinero y negocio; y lo que quieren hacer sobre una Gaza arrasada es más de lo mismo. Ahora lo llamamos genocidio, pero llevan décadas de colonización y de ocupación, además de pasarse resoluciones de Naciones Unidas por el arco del triunfo. Igual que Arabia Saudí limpia su imagen internacional con el fútbol, Israel aplica el sport washing con cada evento, porque hay pasta de por medio.

Sobre María Pombo, también es llamativo que esta sociedad genere una polémica, como si España fuera el país con los índices de lectura más altos del mundo. Es como con los documentales de La 2, que todo el mundo dice que los ve. Pombo tiene parte de razón, no somos mejores por leer. Hay asesinos y criminales con bibliotecas repletas, y personas que no leen con sabiduría. Hay libros sionistas donde se ignoran los derechos humanos de los palestinos. Hay autorías y editoriales mezquinas, que siembran odio frente a otras que siembran paz. Pero hay un tema de clase de fondo, porque saber escribir y saber leer siempre ha sido también un asunto de poder. Si no, a cuento de qué vienen políticas que solo generaban población analfabeta, por qué las hogueras históricas de libros prohibidos, por qué haber impedido durante siglos que las mujeres estudiaran para limitar sus derechos o por qué se cierran ahora bibliotecas públicas.

Reflexionaba sobre estos temas mientras leía a García Lorca y su alocución al pueblo de Fuente Vaqueros. Por años que transcurran, hay mensajes sobre los que no pasa el tiempo y explican el hoy. Federico decía: «Los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros. Que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien digeridas en las cabezas. Y que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida». Al final, tanto en la Vuelta como en la polémica sobre la lectura, se trata de quién tiene voz, quién tiene poder y de cómo lo usamos para comprender y no acabar mirando hacia otro lado.