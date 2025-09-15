Del vacío antropológico

El líder chino, Xi Jinping, con Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong Un en el desfile militar en Pekín el 3 de septiembre / .Sergey Bobilev - Europa Press

«¡Muerte a la muerte!» es una sentencia provocativa con que cuenta el muestrario posibilista del deseo. Las grandes biotecnológicas y algunas corrientes de pensamiento filosóficas también la han hecho suya. En la tradición ha gozado de prestigio y todavía goza de una polifonía interpretativa. Fue además divisa del cosmismo ruso, un grupo de autores de distintas disciplinas que tenían, entre otros principios, una vez superados los límites temporales de la vida, extender la revolución comunista por el cosmos. Al cosmismo se le puede considerar el precedente más cercano al actual transhumanismo.

En este sentido el deseo es un cohete que parte con motores cargados de utopías. No es extraño el deseo de vivir más allá del tiempo convencional asignado, resulta, como es obvio, de lo más humano. En especial cuando se acerca el fin de los días. Puede parecer cómico o extraordinariamente posibilista cuando personajes como Xi y Putin, entre bambalinas, alegan divertidos prolongar sus vidas, año más o año menos y por lo bajo, 150 años: fue lo que comentaron en su reciente plenario autocrático. Si bien por otro lado no es nada reprochable, en lo hondo de la psique humana continuar la vida una vez que se vive es un impulso inherente a la misma vida, y porque sea con medios artificiales poco importa, porque no es menos natural.

Va de suyo, como se ha dicho, que el deseo de los humanos es prolongar la duración de su vida, aunque sea destacable a la par, que una considerable mayoría de personas en aparente paradoja, y debido a la particular torpeza de la especie humana, se halla especialmente despoblada de cualidades para abordarla satisfactoriamente. Con mayor razón cuando se pretende vivir tantos años. Esta debilidad consustancial de lo humano, lo instala y lo sume en un estado de confusión.

El lado menos grato del mismo deseo de prolongar la existencia humana lleva aparejada, incluso en penosas circunstancias, surge de ese mismo deseo. Lo grato de toda experiencia reside, pasado un tiempo, en la novedad que aporta. Una vez expuestos a la repetición de la misma, más allá de lo que la experiencia aporta, la gratificación se degrada hasta lo insulso. La experiencia sobre las cosas del mundo forma un patrón de repeticiones donde el cansancio abre la puerta a la abulia y al vacío. Al fin y al cabo, agota todo aquello que llega a los sentidos. Por consiguiente, me atrevo a pensar que el mayor y más relevante obstáculo para cumplir ese deseo, tan humano, y a plena satisfacción, deriva de ese cansancio residual.

Si descartamos lo que se conoce por budeidad, que afortunadamente Oriente ha transferido culturalmente a Occidente, o en el mismo caso de la elevación trascendental a lomos de la ascesis y cuyo caso es paralelo al anterior caso, cuya cúspide es la ascensión y coronación espiritual de la cima del Monte Carmelo. Estos dos arquetipos sustancialmente son el mismo arquetipo de ascensión espiritual por cuanto trasciende los límites de la vida corporal, y porque comparte las mismas inquietudes inmortalistas.

Como quiera que signifique, la vida misma aspira a cierta perfección cualesquiera que con distintos nombres se la designe y, sin excepción, se nutre de una misma base homeostática.

Una pregunta que requiere satisfacción es la de que, una vez colmada la aspiración homeostática orgánica donde cada célula satisface su estado de máximo bienestar, la biología debe responder a la ineludible y fundamental pregunta de por qué todavía es insuficiente el estado de bienestar orgánico si, la mente, desde una edad evolutiva temprana, desde su hálito super-elemental, precisamente la mente propende a alcanzar una elevación por encima de lo orgánico. ¿De dónde brota la fuente de esa necesidad de lo orgánico en superar lo biológico y transcender de lo orgánico-material a lo inmatérico?

Con relativa frecuencia se anuncia la paradoja de aquél que en la vida tiene de todo, pero ese todo ayuna de plenitud. Dicho de otro modo, toda la materia de la realidad es nada para llenar ese vacío. ¿A qué se debe ese vacío antropológico que la mente crea? ¿Por qué la homeostasis resulta insuficiente si lo orgánico está satisfecho de lo biológico?

Si nos proponemos mirar al pasado de la vida humana, desde el instante de la domesticación del fuego por situarlo en algún momento del tiempo, la sorpresa nos toma por un flanco inesperado y es que, pese a que el avance material de la sociedad se ha multiplicado por equis veces, en absoluto ha decrecido su vacío antropológico, sino que más bien, parece que ha aumentado. ¿Acaso no es una contradicción o un enigma? Los cosmistas fueron incapaces de responder a este enigma ni mucho menos el actual transhumanismo.