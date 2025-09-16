El cautivo que asesinó a Charlie Kirk

«No empieces nunca un artículo con una cita», o al menos, dice Nora Ephron que eso fue lo que le dijo Fred McMorrow en un libro de artículos recopilados en un bonito estilóbato titulado: No me acuerdo de nada (2010). Por otro lado, hace más de un mes que no empiezo una columna y quizá la cita de Nora Ephron pueda recordarme cómo se hace y me ayude a escribir algo de una maldita vez, por ejemplo, que el pasado viernes vi lo último de Alejandro Amenábar en la sesión de las 17:15 horas. La película es una reflexión sobre el proceso creativo literario que me hizo sentir culpable por llevar más de un mes sin escribir.

Había leído que el asesinato de Charlie Kirk fue perpetrado por un joven de 22 años al que delató su padre. Agradecí que nadie encontrara un ejemplar de El guardián entre el centeno entre las pertenencias de Tyler Robinson. Sin embargo, me apena que las novelas ya no tengan influencia entre los aspirantes a psicópata.

«Superadlo, las novelas ya no matan», diría María Pombo. Pensé que sería maravilloso escribir un artículo sobre El Cautivo y, en lugar de hablar de la película de Alejandro Amenábar, hacerlo sobre el adolescente que fue educado por una familia republicana inmersa en el movimiento MAGA, que defiende la segunda enmienda: el derecho a poseer y portar armas. Como no encontraron literatura, han intentado culpar a internet y a los videojuegos.

El asesino lo es por ser gamer y difundir memes. Me pregunto cuántos asesinos protagonizaron Tribute, el último documental de Nacho Vigalondo. También han señalado su período universitario y a una supuesta novia transgénero como principales causas de su «radicalización». No obstante, yo creo que a Tyler Robinson le pasó lo contrario, nació cautivo y estaba pasando por un proceso de «desradicalización».

No son las ideas tolerantes las que generan violencia, sino las intolerantes; como decir que una embarazada tras una violación no tiene derecho al aborto, o cualesquiera otras de las estupideces recurrentes del difunto Charlie Kirk. El problema de Tyler Robinson es que estuvo radicalizado desde su nacimiento y, cuando intentó luchar contra la intolerancia y el odio, lo hizo de la única forma legítima que conoce. La que aprendió durante su cautiverio.

Me pregunto si Netflix estará trabajando ya en su próximo True Crime, o si HBOmax habrá cerrado el próximo documental que será recomendado por alguna influencer tipo María Pombo. Por otro lado, yo os recomiendo Tribute, en Amazon Prime. Cuarenta años de historia del videojuego en España y ninguna muerte.