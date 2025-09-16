Volver a pisar un campus universitario inflama el alma. El de la Universidad Fernando Pessoa de Canarias en Guía enardece la vista por su exquisita sencillez arquitectónica y sitúa el corazón en un puño por la épica que supone ver avanzar la epopeya de una iniciativa de este calado.

Ciencia y audacia. Ambas palabras conforman el lema de la institución y se hacen realidad en este espacio cercano a la naturaleza que no hace más que engrandecer al Norte de Gran Canaria; y a la isla y al archipiélago entero, por supuesto.

Los representantes del equipo académico y estudiantil de la Fernando Pessoa abrieron ayer las puertas de su entrañable Paraninfo a quienes asistieron al acto de apertura del nuevo curso. Todos ellos recalcaron la trascendencia del espacio universitario de Guía, el lugar que se convertirá en segunda casa de tantas gentes diversas que compartirán esfuerzo y amistad en el proceso de adquirir conocimientos y experiencias que, más allá de ayudarles en lo profesional, les servirán para crecer como personas.

Vivencias que ahora deben experimentar con intensidad, pues les acompañarán y marcarán para siempre jamás. Moldearán sus personalidades. Como lugar que alberga el conocimiento y su transmisión y, a través de la investigación, ingenia aportaciones para disfrute del común, como rincón que fomenta la escucha, el debate civilizado y la empatía, la Universidad Fernando Pessoa de Canarias renovó ayer su compromiso con el saber y con la construcción de sociedad civil en el Archipiélago y en un mundo terriblemente incierto.

Como destacó su Excelentísimo y Magnífico rector, Antonio José Rodríguez, el reto es propiciar la diversidad, el rigor, el impulso de la calidad, la divulgación de la ciencia y la ilustración, el desarrollo de la crítica civilizada, erigir ciudadanía... Todo ello como mejor antídoto contra la polarización y la crispación de un mundo al borde del incendio como el que nos rodea. Aleluya. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.