¡Y luego quieren que tengamos hijos!

Una exclamación muy reciente al cotejar el incremento del coste de la vida durante la última década, con la subida salarial en el mismo periodo. Verdad es que el desfase ha sido brutal, 23% vs 11%. Idéntica expresión escuchamos ante el problema de acceso a la vivienda, el sostenimiento de la sociedad o la incertidumbre laboral.

Posiblemente las causas aducidas tengan un tanto de verdad, pero sin duda el problema tiene raíces más profundas y sin posibilidad inmediata de vuelta atrás. Lo que resulta difícil saber es hasta qué punto la sociedad puede encajar este descenso tan generalizado, y qué medidas será posible adoptar si es que se desea reconducir el ritmo decreciente que observamos; porque acordaremos en que el descenso de la natalidad es un fenómeno crítico que nos ha llevado a mínimos históricos y que está siendo grave para las pensiones, la sanidad, la vivienda, el envejecimiento de la población e incluso la pervivencia de la especie. A la vista está que en el curso que ahora comienza, ha descendido el número de alumnos y faltan manos en el mundo laboral.

La historia viene de lejos y siempre unida al cambio de paradigma en lo que se refiere a la base económica de la sociedad. Las familias con una media de diez hijos, amparadas en la protección del clan, eran lo habitual a principios del siglo XX. Luego, a mediados de siglo, en la unidad familiar de carácter nuclear que protagoniza el éxodo del campo a la ciudad, la media de hijos se reduce a la mitad. Posteriormente, y con la necesaria incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la familia se va reduciendo, convencidos de la necesaria planificación con los medios que eviten la concepción de hijos.

El esquema familiar de hoy resulta poco propicio para los hijos. En nuestro entorno, más de la mitad de las parejas que se casan, civil o religiosamente, terminan su sueño con la ruptura y escaso planteamiento de descendencia. El aumento de familias monoparentales impone límites lógicos en el número de hijos. Menos aún, en quienes desean vivir en soltería con relaciones que no supongan un compromiso de estabilidad.

Pero existe otra causa que anida en el interior de la persona. Es verdad que los hijos pueden verse como una bendición; como el cumplimiento del instinto de maternidad o paternidad; pero también es verdad que la familia, en lo que a hijos se refiere, requiere un compromiso gratificante pero doloroso, enriquecedor emocionalmente pero demandante de cuantiosos gastos, garante de una referencia en el tiempo pero con una dependencia que habrá de durar de por vida, objeto de mil ilusiones pero generador de no pocos desencantos.

Y está claro que hoy no todos están preparados para asumir tantos riesgos e incomodidades renunciando a una vida en libre albedrío. De ahí que las tasas de natalidad en personas con un nivel económico aceptable, con estabilidad en el trabajo y con acceso a la vivienda, no son distintas del resto.

Que la cuestión evolucionará o cambiará, no me cabe duda; depende de un nuevo giro social que se imponga y ello será cuando así lo considere la diosa economía. Pero un cambio de paradigma no ocurre de la noche a la mañana; será necesario el transcurso al menos de una generación para que puedan surgir brotes verdes de un nuevo ciclo. Entonces habrá medidas eficaces de conciliación familiar y laboral, se arbitrarán ayudas concretas y generosas para contribuir a la crianza de ese bien común que son los hijos, se reforzarán modelos de convivencia que garanticen la estabilidad necesaria para que surja una nueva mentalidad. ¡Cuando lo disponga la diosa economía! Me deprime esta conclusión; menos mal que hoy disfrutaré un almuerzo convivencia con mis hijos y mis nietos.