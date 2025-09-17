Mientras escribo este artículo observo a través de la ventana el cielo gris. Una lluvia tímida golpea los cristales. Septiembre ensaya la llegada del otoño, con sus colores y su llanto, pero aún con las temperaturas del verano. Es difícil soltar, desprenderse de lo que ya no es, de lo que ya no toca, y dejar que se abra paso una nueva estación. Un nuevo comienzo. Con su ritmo, sus pausas, sus ciclos. Acabo de terminar de leer El vendedor más grande del mundo. Es un libro que no cuenta nada nuevo, pero nos lo recuerda todo.

Porque a veces no es cuestión de acumular sabiduría, sino de conservarla. El vendedor más grande del mundo no quiere vendernos nada más allá de lo que ya tenemos. Es como un mercader de segunda mano. Nos invita a darnos una nueva oportunidad. Conmigo lo consiguió. La lectura va dejándote migas de pan durante el viaje literario. Saberes que calarán más o menos; sin embargo, en un momento de la inmersión poética, hubo una frase que me desordenó las dudas, bien saben que soy mujer de pocas certezas.

Decía así: «Por eso, dentro del tiempo que se me ha concedido, debo trabajar el arte de la paciencia, porque la naturaleza no procede jamás con prisa». Recuerdo que sonreí al leer la reflexión y meneé la cabeza. ¡Qué sencillas son las cosas y cuánto nos las complicamos! La naturaleza nunca tiene prisa. Cuando un incendio calcina un pinar, este no acelera su regeneración. No piensa «Oh, voy a reforestarme rápido, no vayan los humanos a darse cuenta de que estoy quemado». Lo mismo ocurre después de cualquier otra catástrofe natural. La naturaleza asume su estado de destrucción y se toma su tiempo para renacer. Porque se sabe hermosa, fuerte y sabia.

Cree en su reparación y acepta que no volverá a ser el árbol que se quemó, aunque parezca el mismo. Y a nosotros, que supuestamente somos la especie inteligente, en ningún momento se nos ocurre criticar el tronco del árbol chamuscado ni la erosión provocada por una tormenta. Al contrario, miramos con amor cómo poco a poco brota el primer signo de vida y de luz. Pero ¿qué pasa cuando es nuestro mundo interior el que se ve azotado por un huracán emocional o por cualquier desafío de la existencia? ¿Somos tan compasivos con nuestros destrozos como lo somos con los de la naturaleza? La respuesta es no.

Cuando la vida nos arrolla y nos deja maltrechos hacemos todo lo posible por ocultar nuestras heridas del alma y por acelerar el proceso de convalecencia. Tenemos prisa por sanar, olvidándonos así de que somos parte de algo más grande que nuestro propio ego o del miedo al qué dirán. Somos hijos de la naturaleza, de esa que no tiene prisa, que vuelve la mirada hacia sus magulladuras y se rinde cándida, pues sabe que ningún ser vivo permanece inalterable. Todo transmuta. Evoluciona. Se robustece. Vivimos tan desconectados de nuestra esencia, de nuestros biorritmos, de nuestra raíz, que nos hemos olvidado de amar cada una de nuestras ruinas. Y tal vez, lo que para nosotros es una vergüenza, para otros es una obra de arte.