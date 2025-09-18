Breverías 161

Carlos Alcaraz durante la final de Tenis Abierto de EE. UU. / EFE

Se suele recurrir en los medios a reseñas comparativas de las proezas deportivas a lo largo de los años, con sugestivos encabezamientos como «¿Cuál es el mejor tenista de todos los tiempos?» o «¿existe un límite para el salto de pértiga?».

Son sin duda planteamientos interesantes, pero a mi modo de ver adolecen en general de una falta de perspectiva, al no tener en cuenta hasta qué punto los avances tecnológicos inciden en las marcas de todos estos deportistas de élite. Veamos unos ejemplos.

En los gloriosos años tenísticos del «circo de Kramer», con estrellas de la talla de Emerson, Hoad o Rosewall, el único jugador que sacaba a más de 200 km/hora era Pancho González.

Décadas más tarde, siendo el número 1 del mundo Björn Borg, éste seguía usando una raqueta de madera Donnay y al retirarse en el año 1993 no se había superado la marca de Pancho.

Pues bien, hoy en día, con raquetas de exóticas aleaciones de grafito y titanio, deben haber por lo menos unos 20 tenistas, incluidas algunas mujeres, que superan la marca de los 200, llegando alguno a los 250 km/h.

Pero no solo puede influir el desarrollo de los materiales en las marcas, sino también el de los avances tecnológicos implicados en el perfeccionamiento del arbitraje.

En la década de los 30 el tenista alemán Gottfried von Cramm, famoso además de su calidad deportiva por haberle plantado cara a Hitler, en un alarde de deportividad hizo repetir una bola dudosa que le daba la victoria en una final, perdiendo finalmente el partido. En esas fechas para arbitrar un partido individual se precisaban 12 personas, entre jueces de línea, fiscalizadores de falta de pie y el pintoresco personaje apostado junto al poste de la red con el dedito índice apoyado en la cinta para comprobar si en los saques la bola había rozado la misma, y en tal caso repetir el saque. Todas ellas expuestas al error humano. Pues bien, quizás hoy día el resultado de aquel y tantos otros partidos hubiese sido diferente con el «ojo de halcón», que hace innecesaria la casi totalidad del equipo arbitral, y que ya se va implantando incluso en los grand slams, siendo por cierto Roland Garros el que sigue resistiéndose.

El fútbol por supuesto que no es ninguna excepción. Una comparación pintoresca de un amigo me refería el comentario de Miguel Muñoz, legendario entrenador del Real Madrid en la década de los 70, conocido por su filosofía de dejar jugar a sus pupilos, sabedores mejor que él mismo de sus propias fortalezas y debilidades. En una de las exhortaciones a sus jugadores un indiscreto micrófono desde la banda grabó su grito de cara a enderezar la marcha del partido: «¡Jugad al fútbol!».

Hoy día el seguimiento del partido y las medidas a adoptar sin duda hubiesen sido diferentes, con por lo menos tres técnicos sentados en el banquillo, estudiando meticulosamente las incidencias anotadas en sus correspondientes tablets, para poder adoptar las necesarias medidas correctoras.

Para que los avances tecnológicos no conlleven una devaluación del mérito de los atletas con el paso del tiempo, sería aconsejable considerar el «state of the art» deportivo del momento, cuando menos a la hora de contrastar marcas en valores absolutos.