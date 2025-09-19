La historia: un antídoto contra el odio y la ignorancia

El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

Tras la moción aprobada en el ayuntamiento de Jumilla, que vetó la celebración de las oraciones de las dos principales festividades del calendario musulmán (el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha) en instalaciones deportivas públicas, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se ha sumado a la polémica. A través de una publicación en redes sociales, llamó a los musulmanes afincados en España «moritos» y les recriminó no condenar los asesinatos que sufrieron los cristianos en países islámicos.

Según el periódico El País, Sanz es conocido por sus habituales declaraciones ultraderechistas. Su afinidad con el partido Vox parece incitar su vena racista y lo convierte en un defensor del odio y la intolerancia, desviándose así de lo que dicta el Evangelio. Dudo mucho que el señor arzobispo se haya guiado por el «amor al prójimo» cuando formuló por escrito su impertinente declaración. Podría haberse documentado sobre el historial de la orden a la que pertenece, la Franciscana, y sobre el trato que siempre ha recibido en Marruecos, antes de echar más leña al fuego en un asunto ajeno a las competencias del entorno eclesiástico. Seguramente, hubiese cambiado de idea sobre esos «moritos» cuyo país de origen acogió desde antaño a órdenes de las diferentes religiones monoteístas, garantizando su seguridad. El señor Sanz desconoce una serie de hechos que podrían hacerle cambiar de actitud, siempre y cuando se deje guiar por la razón y el sentido común, y no por la propaganda ultraconservadora. Una visión retrospectiva del pasado que ambas orillas del estrecho de Gibraltar comparten podría ser el mejor antídoto contra el odio, el miedo y la ignorancia; un elemento que estimula la convivencia y el respeto mutuo entre las diferentes confesiones que coexisten en la España democrática.

Lo que al señor Jesús Sanz se le escapa sobre los «moritos» es la excelente relación que las instituciones marroquíes siempre han mantenido con la Iglesia, desde los tiempos remotos hasta la era más reciente. En 1976, se abrieron oficialmente la embajada marroquí en el Vaticano y la nunciatura apostólica de la Santa Sede en Rabat. En 1980, Su Majestad el rey Hassan II realizó una visita oficial al Vaticano, donde fue recibido por Su Santidad, quien devolvió la visita el 19 de agosto de 1985. El papa Juan Pablo II, al bajar del avión, se arrodilló para besar el suelo, bendiciendo así esas tierras. Su Santidad pronunció por primera vez un discurso ante jóvenes musulmanes en el Gran Estadio de Casablanca. El viaje de Su Santidad a Marruecos se convirtió en un evento histórico por ser la primera visita de un pontífice a un país islámico.

La segunda visita de un papa a Marruecos fue realizada el 30 y 31 de marzo de 2019 por Francisco I. Su Santidad fue recibido por Su Majestad el rey Mohamed VI. Juntos presenciaron varias actividades con el propósito de promover el diálogo y la convivencia interreligiosa.

El Vaticano y Marruecos siguen contando con los servicios diplomáticos de sus respectivos embajadores: Alfred Xuereb en Rabat y Rajaâ Naji Mekkaoui en la Santa Sede. Ambos velan para que las relaciones entre los dos países estén siempre en un estado impecable. Además, una treintena de parroquias católicas, divididas en dos arquidiócesis (la de Tánger y la de Rabat), atienden a devotos extranjeros, muchos de ellos afincados en Marruecos.

El señor arzobispo parece que desconoce la consideración y el respeto con que cuenta el catolicismo en Marruecos, y más en particular las misiones españolas cuya presencia en el país vecino se remonta a siglos atrás. Los misioneros franciscanos eran considerados los más privilegiados de todas las misiones cristianas, un privilegio que se remontaba al siglo XVII, cuando el propio Majzén (el gobierno marroquí) consintió oficialmente a los padres franciscanos Juan de Prado y Matías de San Francisco permanecer en su imperio. Desde 1705, la Orden Franciscana ha utilizado un libro titulado El Libro en que se apuntan los misioneros que entran y salen por los puertos de África.

Durante esta época, los franciscanos se dedicaban a gestionar el rescate de los prisioneros europeos y a atender sus necesidades espirituales y sanitarias. El carácter humanitario de estos misioneros les ayudó a ganar el cariño y el respeto del pueblo marroquí y de su propio sultán. Mulay Ismail contó con los servicios de mediación del franciscano español fray Diego de los Ángeles ante la corte española, quien consiguió propiciar el entendimiento, la paz y el intercambio de cautivos entre ambos monarcas. Durante veinticinco años, fray Diego de los Ángeles permaneció en Marruecos al servicio de su misión religiosa, humanitaria y diplomática.

En 1765, tras una larga época de enemistad, España y Marruecos comenzaron una nueva era. Carlos III envió a Marruecos a un misionero franciscano, sabiendo que la Orden siempre había contado con el aprecio y el respeto de los sultanes marroquíes. Fray Bartolomé Girón de la Concepción fue el personaje apropiado para desempeñar tal misión. Sus propuestas convencieron al sultán Sidi Mohamed Ben Abdellah para que enviara a su embajador, Sidi Ahmed El Gazzal, a Madrid a retomar las negociaciones que darían lugar a la firma del Tratado Hispano-Marroquí de Paz y Comercio de 1767. Dicho tratado estuvo a punto de convertirse en papel mojado en 1768, si no fuera por la mediación diplomática de Fray Tomás Bellido, el «Auspicio de Marrakech». El misionero franciscano fue encargado por el secretario de Estado y del Despacho, el marqués de Grimaldi, de informar al sultán sobre la tensión que había suscitado el anclaje «imprevisto» del buque del embajador judío-marroquí Gesaya Benamur en el puerto de Barcelona, ya que su destino era Génova. Tomás Bellido tuvo que explicar al sultán cómo el Tribunal de la Santa Inquisición mantenía su poder sobre la totalidad de las instituciones del Estado e impedía que los judíos pisaran suelo español, aunque, en el caso del embajador marroquí, la intervención personal del rey Carlos III acabó reduciendo las tensiones.

Tras el asedio de Melilla que duró cien días (1774-1775) por las tropas del sultán, el primer ministro español, conde de Floridablanca, contactó en 1778 y 1779 con Fray José Boltas de Santa Bárbara para desempeñar una misión diplomática. El misionero franciscano, guardián del Real Convento de la Purísima Concepción de Mequínez, recibió la solicitud de mediar en esta crisis para negociar una urgente solución que pudiera restablecer las relaciones entre ambas monarquías.

La Misión Franciscana también se encargó de otras importantes labores, como la enseñanza, la acogida de niños abandonados, la sanidad, el albergue a los desfavorecidos y el reparto de comidas y ropa a los pobres. El caso de don José Lerchundi es un ejemplo paradigmático en este aspecto. Se trataba de un sacerdote con extraordinaria inteligencia y amplia formación cultural, religiosa y política. La misión del padre Lerchundi en Marruecos coincidió con la competencia internacional de la que España formaba parte. Su perfecto conocimiento del idioma y de las costumbres marroquíes le ayudó a ganarse la simpatía del Gobierno español y del marroquí. El misionero franciscano tuvo buenas relaciones con el sultán Mulay Hassan I, y colaboró activamente con él para que enviara una embajada a la Santa Sede con el fin de felicitar a Su Santidad León XIII por su Jubileo sacerdotal. La embajada marroquí, acompañada por el padre Lerchundi, es recibida el 25 de febrero de 1888 por su Santidad en el Vaticano, en el Salón del Trono, con todos los honores que se merece tal comitiva.

Estos son, en suma, algunos pasajes históricos de las magníficas relaciones que la Iglesia Católica y la misión franciscana, en particular, mantuvieron con el Estado y la población marroquíes, desde edades muy tempranas hasta las recientes visitas papales. Se trata de una cooperación histórica entre el islam y el cristianismo cuyos objetivos sobrepasan la visión simplista que tanto defiende el señor arzobispo de Oviedo y que conecta con hechos del pasado; un pasado rico en ejemplos de tolerancia, respeto mutuo y diálogo interreligioso. Sus hechos son paradigmas que nos sirven para conocernos mejor, derribar prejuicios y propiciar la paz entre los ciudadanos, sin distinción de raza ni de color. n