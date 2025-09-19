La palabra «fascista» se ha convertido en el latiguillo preferido por los progres cuando la realidad no es de su gusto o la opinión del que disiente se muestra sin complejos. En el fondo, como en la forma, apodar a alguien como «fascista», sin mayor fundamento que la ausencia de respuesta racional al discurso del oponente, evidencia una total falta de inteligencia y recursos argumentativos, amén de que el vocablo en sí mismo, de tanto manosearlo, busca nuevas acepciones en nuestra lengua. Desde esta modesta tribuna, propongo a la Real Academia un cambio en la definición semántica del fascismo, uno en el que el uso de la palabra no sólo guarde relación con «autoritario» o «totalitario», sino con una expresa paradoja del lenguaje. Quiero decir que quienes emplean el término como arma arrojadiza, por lo regular, suelen ser los que lo practican en el ambiente privado y familiar. Por ello, la «paradoja del fascista» está alojada en la izquierda española como el peor de los quistes, un cáncer que corroe el pensamiento y la conducta de aquellos que, en la esfera pública, predican y postulan una cosa y, en la distancia corta, resultan ser justo lo contrario. No es hipocresía, que también, sino un vicio de rango superior, como una dolencia del alma.

Existen muchos ejemplos que aducir en defensa de esta petición de modificación de la entrada del diccionario de la RAE, pero, por reducir la carga de la prueba a unos cuantos claros y precisos, me referiré al caso de las mujeres y la izquierda. Como se suele decir, la «paradoja del fascista» es transversal al movimiento progresista, ya que es visible entre los políticos del Partido Socialista como entre los radicales de Podemos y Sumar. Nadie se escapa a sus letales efectos y consecuencias, tanto en el orden de la lógica personal como en el propiamente ideológico. Entre ellos, la mujer es considerada como un vulgar trapo de cocina, al que sólo usan cuando lo necesitan, pero ni por asomo como un ser dotado de derechos, sentimientos o emociones, aunque, y aquí viene lo paradójico, en la refriega política se manifiesten como los mejores baluartes de la condición femenina.

En el pasado, tuvimos a un ministro canario que promovió la actual Ley de Violencia de Género, en tiempos del inefable Zapatero, que poco después fue denunciado por la que fuera su esposa por maltrato continuado, pero es que ahora contamos con una estrella mediática, el mascarón de proa de la paradoja fascista, el feminista valenciano José Luis Ábalos, bien conocido por hacer colección de mujeres para luego emplearlas en la función pública, si bien el hombre ha terminado por reparar en la advertencia de Jardiel Poncela: «Empiezo a darme cuenta de que coleccionar mujeres es tan absurdo como coleccionar sellos, con la desventaja de que al final nadie te compra la colección» (Usted tiene ojos de mujer fatal, 1933). Perdón por la broma, porque la cuestión de fondo es que hablamos de la humillación y desprecio de muchas personas, no sólo de las mujeres víctimas de las presuntas vejaciones de Monedero, Iglesias, Errejón o el más reciente caso de David Bravo, sino de aquellas otras vilmente engañadas por quienes creían que les representaban en el parlamento, soportando el discurso ideológico de unas siglas. En cierto modo, traicionaban precisamente lo que juraban defender.

En fin, la «paradoja del fascista», base de mi solicitud a la Real Academia de la Lengua, es que no existe mayor facha que el que critica en los demás lo que es distintivo de su personalidad, incluso sin saberlo. Vivimos tiempos extraños, en los que se repudia la libertad de expresión o se intenta someter al que piensa distinto, pero una cosa no ha cambiado: el fascista lo es de nacimiento. Y hoy, para disgusto de muchos, el fascismo encuentra principalmente su refugio en la izquierda.