Un Gobierno peligroso

Yo sostengo que siempre llega un momento en el que un Gobierno empieza a ser peligroso para el país que supuestamente dirige y gestiona. Siempre. Por eso el dicterio según el cual la democracia representativa sirve, sobre todo, para expulsar lo que se ha convertido en lo peor, no para elegir necesariamente lo mejor, no resulta tan oscura o resignada como parece. El último gobierno del PP fue un buen ejemplo. Llegó a ser realmente peligroso desde varios puntos de vista y afortunadamente una moción de censura vino a terminar con la etapa presidencial de Mariano Rajoy. Primer movimiento de desconfianza; Pedro Sánchez se comprometió a una moción de censura a la que seguiría una inmediata convocatoria electoral. Pues no: fue investido en junio de 2018 y convocó elecciones para abril del siguiente año. Ni 24 horas antes.

Ahora el peligro es el Gobierno de Pedro Sánchez. Este Gobierno, no el de 2018. Es un Gobierno que no respeta la Constitución (no presenta presupuestos generales y se lo trae al pairo) ni las sentencias del Tribunal Supremo: si le place las envía al Constitucional para que las anule en la práctica – caso ERE – o simplemente las desoye – como ocurre con la de atender de inmediato, con eficacia y eficiencia, a los menores migrantes instalados en Canarias que hayan solicitado asilo. Ignoro lo que ocurrirá en las tripas de un individuo como Ángel Víctor Torres cuando justifica esa desobediencia al Supremo afirmando (ahora) que el auto no indicaba que los menores – más de un millar – debieran ser atendidos y tratados por el Estado «fuera de Canarias». Es una sinvergüencería excepcional y ya deberíamos terminar las cortesanías y llamar redomado sinvergüenza a quien se lo pudiera merecer quizás hace ya demasiado tiempo. Porque además no se agotan demasiado para ocultar su cipayismo. Canarias y sus intereses ni quiera se merecen una mentira mínimamente trabajada con un fisco de coherencia interna y una gota –solo una mísera gota – de sentido de la responsabilidad institucional. No. Lo primero que se le ocurra a la criatura. En inmigración, en las inversiones en La Palma, en el cumplimiento de la agenda canaria. Condición para comenzar a creer de nuevo en este país a un dirigente socialista: que se quede al frente de la oposición, si es que le toca esa suerte, y no salga corriendo a un ministerio, al bar del Senado o a un escaño en el Parlamento Europeo.

Y luego está – muy resumidamente – todo lo demás. Lo que es capaz de hacer esta peña, que tienen en la cárcel a su secretario de Organización y procesados al antecesor de Sabroso Cerdán y exministro de Transportes, al Fiscal General del Estado y a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno. Tontadas, insignificancias agrandadas cuando no provocadas, por las malignas derechas españolas. Un Gobierno sin mayoría en el Congreso de los Diputados y que para arrastrarse necesita cumplimentar a los independentistas catalanes, cuyo objetivo estratégico es desgajarse de España y formar un Estado propio. Si esta peña, digo, encuentra un par de semanas de alivio mediático con el pretexto de la salvajada atroz de Israel en Gaza, ponen en marcha lo que estamos viendo: una nueva oportunidad para confrontar, dividir, enfrentar. O eres palestino o eres sionista. O eres gazatí o eres un fascista. Si criticas el numerito coral y orquestado de la interrupción de la Vuela Ciclista España solo mereces un lapo. O permites que los centros escolares se llenen de banderas y símbolos palestinos o te pone el genocidio. No hay límites para el sectarismo de todo corazón, para la vieja propaganda enmascarada como convicción moral. La barbarie criminal impuesta por el Gobierno israelí en Gaza desde hace cerca de dos años es cada vez más criticada y argumentada con los mitos y estupideces sobre Israel y Palestina de la extrema izquierda europea de los años setenta. Todo este torrente de chillidos, odio, amenazas, insultos y descalificaciones, el enésimo enfrentamiento heroico entre el Bien y el Mal según los evangelios sanchistas que se rescriben cada mañana, es un tóxico venenoso y ruin en las venas de la sociedad española.