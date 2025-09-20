Ataques israelíes en la Franja de Gaza / Ali Hamad / Zuma Press / ContactoPhoto

En el año 2004 el ejército de Israel construyó en el desierto de Néguev una ciudad árabe fantasma para hacer entrenamientos de guerra. Tenía calles, mezquitas, edificios y automóviles. La falsa Gaza les costó 45 millones de dólares, el jefe del Estado mayor israelí declaró a la prensa que «los soldados se están preparando para el escenario que se desplegará en el densamente poblado barrio de la ciudad de Gaza»

Según publicó la ong israelí Breaking the Silence en un informe, en 2009 durante el ensayo «se demolieron casas, se utilizaban bombas de fósforo blanco contra la población, se practicaba la matanza de civiles con armamento ligero, los soldados tenían órdenes de actuar sin ningún límite moral». Esos entrenamientos en la ciudad fantasma los puso en la práctica Israel en diciembre de 2009 en la operación ‘Plomo Fundido’, que provocó el asesinato en solo 22 días de 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas. Y vuelve a aplicarlos ahora, el sionismo está empeñado en superarse a sí mismo en crueldad y barbarie. En el informe de Breaking the Silence se recoge el testimonio de soldados isrealíes, uno de ellos dijo que en la operación ‘Plomo Fundido’ «se siente uno como un niño pequeño con una lupa que estuviera torturando a hormigas, achicharrándolas».

No sabría calcular cuántos niños, niñas, adultos, ancianos palestinos morirán como «hormigas achicharradas» mientras usted lee este artículo. Pero podemos hacernos una idea de que serán muchos si vemos las declaraciones del ministro de Defensa judío, Israel Katz: «Arde Gaza, seiscientos mil palestinos morirán calcinados». Lo dijo el mismo día en que un informe de la ONU señalaba que Israel ha cometido un genocidio en Gaza. Dice la ONU que Israel cumple cuatro de los cinco actos genocidas que se definen en el derecho internacional: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

El Partido Popular vota en Europa a favor de la suspensión de los acuerdos comerciales con Israel, cada vez hay más líderes políticos europeos de derecha condenando el genocidio. Mientras en España la valoración que realizan los portavoces de la derecha y la ultraderecha y sus coros mediáticos a este informe se resume en: Pedro Sánchez y Begoña son corruptos, que se vaya el Fiscal, el presidente apoya a manifestantes violentos, lo de Palestina es una cortina de humo sanchista y solidaridad con las vallas masacradas en Madrid durante la vuelta ciclista. ¡Hay que joderse!