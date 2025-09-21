La bella isla sonámbula

La primera vez que fui a La Palma yo era un muchacho de dieciocho años al que el director del periódico, Ernesto Salcedo, mandaba a entrevistar a don Pedro Capote, que era el hombre más rico de la isla, según me dijo aquel inolvidable director de El Día. Me hizo sentar el ya anciano prócer del tabaco, y de la isla, en una silla muy bajita, como para no romper el equilibrio de su propia estatura, y estuvimos hablando como si él fuera mi abuelo y yo un escolar destinado a hacer preguntas que él superó con la sabiduría de los viejos.

Entonces La Palma estaba muy lejos, siempre a golpe de mar o de aviones de relance, de modo que mi madre, que era muy timorata en ese entonces, se preocupó mucho de lo que le pudiera pasar al chico en ese largo viaje. Todo fue bien; regresé con tabaco que don Pedro me dio para mi padre, que fumaba como un carretero, y con una enorme cantidad de envidia por aquella isla tranquila que, al contrario que la nuestra, Tenerife, que, en ese momento, estaba llena de ruidos y de señales de tráfico.

La Palma era ya, eso se decía en las otras islas, no sé si los palmeros lo inventaron o fue un regalo de sus circundantes, la isla bonita. Lo es en grado sumo, y lo sigue siendo. Pero, sobre todo, y eso es, me parece, lo más importante, es una isla marcada por la herencia cultural que la convirtió muy pronto en un lugar que no sólo explica la vida, sino que, además, la lee. Es una isla llena de libros y de abrazos a la cultura, desde la música a las bibliotecas, y eso es lo que a mi gusto debe significar el dicho: isla bonita.

Después de aquel viaje vinieron otros, naturalmente, en los que me encontré con gente magnífica, entre los cuales estaban Antonio Abdo y su extraordinaria mujer, Pilar Rey, que hacían radio y encuentros en la emisora isleña y luego en las radios nacionales o de Tenerife, además de crear océanos de amistad que hoy los siguen distinguiendo, en el pasado, en el presente, como benefactores de ese lugar sin límites que es una isla como esta. Allí, en los años pasados, conocí a dos personajes importantes para mi vida, y la de mi familia, Mauro Fernández y su mujer, Malula Martín Herrero, a los que quiero como si fueran el espejo de mis vidas.

Como muchos de los que amamos La Palma, cercanos siempre a sus calles y a sus casas y a sus personas, hemos vivido la generosidad de Elsa López, de la generosidad de su vida y de sus versos, siempre mirando desde lo alto de la isla ese devenir del aire que se vive en Garafía. Y hay tanta gente con la que convivir y con la que aprender que cuando La Palma ha sufrido, y ha sido tantas veces, ha resultado evidente que todos sufríamos con ella. Recuerdo que la primera vez que yo vi una imagen que no quise ver fue en la portada de El Día, cuando era como una sábana de papel, la imagen de un hombre muerto en unas inundaciones que me llenaron de estupor, como a todo el mundo, cuando yo era un niño que jamás había visto un muerto que, además, había sido arrastrado por la inclemente noche del temporal.

Muchos años después, ya se sabe, La Palma sufrió otra vez un aliento terrible de la vida, el mediodía en que empezó a arder la isla hace cuatro años ahora. Se vivió primero como un resplandor inclemente, después como una terrible sacudida a la esperanza humana de salir de aquello y, después, como el resultado de un resplandor que era susto y belleza a la vez.

Vivimos (vivieron sobre todo los palmeros) como en una isla sonámbula a la que nos asomamos con las intermitencias que propiciaban las cadencias terribles del volcán, hasta que todo se fue apaciguando, aunque jamás se pudo romper, en estos cuatro años, la sensación de que el dolor de las pérdidas no se acaba nunca.

En ese periodo de recuperación que hizo de La Palma objeto de una peregrinación hacia el dolor y hacia la belleza una mujer extraordinaria, de ideas generosas, Dania Dévora, convocó a unos amigos, y entre ellos yo mismo, a que hiciéramos para la televisión canaria un encuentro sobre las enseñanzas que en el mundo del arte y de la cultura hubiéramos obtenido de aquel desencuentro del mar y del cielo con esta isla especialmente bonita de Canarias.

Dania nos juntó como si fuéramos escolares en una escuela, precisamente, para contar desde allí lo que había pasado, pero, sobre todo, qué debía pasar para que la educación y la cultura no olvidara que la isla ya era un aire en reconstrucción. Estuvimos allí un par de días, con maestros, con profesores, con los amigos que llevaban aquel mundo de la televisión, y por supuesto con Diana, que ahora me ha refrescado este bello encuentro de hace dos años.

Íbamos a hablar de la reconstrucción y del presente. Estos son los nombres propios que se sentaron ante mí para explicar, desde varios puntos cardinales de las islas, cómo se podía vivir tras un desastre así, con qué ganas. Ahí estaban Ulises Ramos, que enseña en Arico, Ángeles Nieves Pérez Díaz, del CEIP de Los Campitos, Mónica Salguero, del CEIP de La Laguna, Elena Sosa, profesora de secundaria, Antonio Fernández, presidente de honor del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, y Mauro Fernández, exdirector de Unelco-Endesa, aquel hombre que vive haciendo siempre cosas extraordinarias. Antonio, por cierto, nos hizo llorar. Un hombre tan cercano que parece llevar en su manera de ser una varita que junta la sabiduría con la bondad. Fueron unos días de enorme alegría, como si estuviéramos abrazando la isla después del desastre, buscando en ese reencuentro un homenaje al sabor del futuro.

Ahora hace cuatro años de aquel desastre que La Palma convirtió en un abrazo al futuro y a la vida. Sentí entonces, mientras Diana nos decía cómo debíamos hacer aquel reportaje, y cómo Paco Moreno nos ayudó a hacerlo mejor en aquel programa de la televisión canaria que hizo que unos y otros, los que estaban fuera del plató y los que éramos parte de las palabras, sintiéramos que lo que La Palma había sufrido se salvaba para la historia gracias a sus maestros, a su gente.

Aquel tiempo explica al mundo por qué ni un volcán es capaz de cegar sus días, de romper sus noches. La Palma dura como el aire que la anima.