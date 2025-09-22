A modo de cierre y de apertura

No hay día qué no espere una noticia sobre el estoicismo. El estoicismo es una filosofía qué surge en la crisis del imperio Romano, en la configuración de un nuevo orden geogrotesco. Una filosofía para gestionar las propias emociones, qué es lo que dice qué tú puedes gestionar.

Cuidado, es el manual de ayuda del presente de hoy, qué te dice qué lo demás, como no lo controlas, no te preocupes. Además, la psicología positiva está generando entusiasmo en los católicos y agnósticos. Te impone una conducta basada en la generosidad y en actos de bondad, llegando a un optimismo irreal, como aceptación de lo que te ocurre, sea lo que sea.

Y en el mundo dominan las políticas qué subrayan el peligro y el rechazo a la diferencia. Incluso hay dirigentes qué, sin rubor, afirman qué leer está sobrevalorado. Nuevas formas de golpes de Estado blandos aparecen en los estados democráticos aprovechando el propio marco constitucional.

La filosofía, la psicología y la política van imponiendo una resignación y un individualismo, con el abrazo difusor de los medios de comunicación de una manera acrítica, así como unas redes sociales con granjas de noticias falsas, qué fomentan la fragmentación social y desdibujan la verdad de la mentira. Mantener espacios de convivencia es vital en periodos de transición a una nueva era.

La adoración por la tecnología, los nuevos dioses, cuidado. Por ejemplo, los drones qué parecían un juguete son ahora un arma militar. La confianza sin valores en la tecnología es un serio problema, pues esta puede estar al servicio de la tiranía o de la liberación.

De hecho, las imágenes cerebrales de colores y su diccionario de palabras hacen que se reclamen nuevos derechos: los neuroderechos y su incorporación a la carta de derechos humanos. Aviso a la generación Z.

La permisividad hacia lo totalitario también forma parte del presente. Un ejemplo es la presencia de ejércitos privados. El Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF) estima qué en la actualidad hay más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países del mundo. El tamaño del mercado de estas empresas asciende a unos 244.000 millones de dólares. Varias estimaciones sugieren que aproximadamente dos millones de personas están empleadas en esta industria.

Está sobre la mesa: dejar hacer, dejar pasar, mejor olvidarse del pensamiento crítico.

Pero, ¿quién tiene la palabra? Algo se está cayendo: el mundo de las clases medias. Otra mucha gente ha mejorado sus vidas. La cultura de la resignación no es propia de los humildes, los espartacos lo saben y se rebelan hablando para todos.

Los emigrantes, cuyo fenómeno es inevitable y deseable, tendrán qué enseñarnos. El presente en neurociencias no existe, todos vivimos en el pasado, por nuestra memoria y por el deseo de futuro.

Los gorilas eligen al líder de la manada, no por la exhibición de la fuerza que ejerce, sino por su capacidad de ofrecer cohesión al grupo. Cohesión no la que se alcanza por la fuerza sino por facilitar la convivencia en la comunidad.

Una distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y una gestión de lo público transparente y participativa son condiciones para la cohesión. En este sentido, a la humanidad le falta mucho qué aprender.

Todavía no hemos perdido la condición de animales superiores en su idealización de persona. El volcán de La Palma ya tiene nombre, al menos, algo es algo.

En homenaje a mi amigo el doctor Cristóbal del Rosario Medina.