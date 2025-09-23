No es normal empezar el curso con normalidad

El presidente Canarias, Fernando Clavijo (1i), y el rector de la ULPGC, Lluís Serra (d), durante el Acto Solemne de Apertura del Curso 2025-2026. / Angel Medina G.

La universidad, a lo largo de los siglos, ha sido mucho más que un lugar de transmisión de saberes. En épocas de incertidumbre, de conflictos y de profundas transformaciones sociales como las que hoy atravesamos, la academia se erige en refugio de pensamiento crítico, en espacio de resistencia frente a la barbarie y en faro que orienta cuando el horizonte parece oscurecerse. Mientras fuera se levantan muros, aquí tendemos puentes; mientras domina el ruido, aquí cultivamos la palabra razonada; mientras algunos proclaman la inmediatez del beneficio, nosotros defendemos la permanencia del conocimiento.

La historia demuestra que, sin cultura, sin educación, sin universidades, los pueblos quedan desarmados ante la irracionalidad y el miedo. Nuestra misión —como recordaba Karl Jaspers— es ser el recinto sagrado de la razón. Cada estudiante que aprende y cada profesor que enseña reafirman, de manera silenciosa pero decisiva, que el conocimiento es siempre un acto de libertad. En medio de la tormenta, la universidad no es un lujo: es la brújula que evita que los pueblos naufraguen.

Con ese espíritu, el pasado 9 de septiembre recibimos a 4.300 nuevos estudiantes, la mayor cifra de la última década. Se incorporaron a 39 grados y 6 dobles grados, que junto a 27 másteres, 15 programas de doctorado, 9 títulos propios, las primeras microcredenciales universitarias, 8 cursos de formación senior con más de 1.500 estudiantes, y el trabajo de 20 cátedras y 12 aulas culturales, conforman una oferta diversa y adaptada a las demandas sociales y del mercado. Este crecimiento, único en el panorama nacional, ha permitido a la ULPGC resistir tanto el auge de las universidades privadas como el impacto demográfico de la baja natalidad.

Pero la ULPGC no solo transmite conocimiento: lo crea, lo comparte y lo convierte en progreso. Extendemos las fronteras de la ciencia y, al mismo tiempo, respondemos a los desafíos concretos de nuestro tiempo. Y no nos detenemos ahí: divulgamos, despertamos vocaciones científicas entre los jóvenes, transferimos resultados que se transforman en innovación, empresas y empleo. Ese es nuestro verdadero valor: transformar la inversión en conocimiento en bienestar, crecimiento y futuro para Canarias y para la sociedad entera.

Así lo reconocen los rankings internacionales, que sitúan a nuestras universidades públicas entre el 5% de las mejores del mundo. Tres de cada cuatro titulaciones alcanzan una empleabilidad superior al 90%; nuestros doctores no conocen el paro; varios de nuestros investigadores figuran entre el 2% más influyente del planeta en áreas como economía azul, salud, turismo o inteligencia artificial; y el profesorado recibe una valoración superior al 8 sobre 10 por parte del estudiantado. Razones de sobra para sentir orgullo y para defender sin ambages la universidad pública.

Hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer: los retos a los que nos enfrentaremos en este curso que empieza son numerosos y exigen constancia, creatividad y compromiso colectivo.

En docencia hemos dado pasos firmes: reestructuración de titulaciones, creación de nuevos itinerarios y microcredenciales, certificación del programa Docentia y acreditación institucional de nuestros centros —somos la cuarta universidad de España en este ámbito—. Ahora toca consolidar una oferta más ágil, flexible y conectada con las demandas sociales, a través del Centro de Formación Permanente, y seguir modernizando con dobles grados, programas internacionales y metodologías activas que refuercen la innovación docente como seña de identidad.

El estudiantado es el corazón de la ULPGC. Hemos hecho de la PAU un proceso inclusivo, reforzado la orientación académica, la mentorización entre iguales y los programas de empleabilidad y emprendimiento. Avanzamos también en un reto urgente: la vivienda universitaria. Queremos ampliar en varios centenares las plazas de alojamiento alrededor de nuestros campus, para que ningún joven vea truncado su futuro por no disponer de un techo digno. Y continuamos desplegando nuestra política lingüística, para que el multilingüismo se viva como una oportunidad, no como una barrera.

En investigación, hemos lanzado el Plan Propio de Investigación y Transferencia, que organiza y potencia los recursos de apoyo, con el propósito de que la producción científica se traduzca no solo en artículos, sino en soluciones reales para Canarias y el mundo.

En internacionalización, hemos alcanzado dos hitos: nuestra incorporación a la alianza ERUA, una de las Universidades Europeas financiadas por la UE, y el proyecto estratégico Bridge to Africa, que convierte a Canarias en hub académico de cooperación con el continente africano. Con ERUA compartimos innovación docente, clústeres de investigación y dobles títulos. Con Bridge to Africa hemos definido un plan de acción que sienta las bases de la futura Agencia Canaria de Cooperación Internacional y ya desarrollamos proyectos de alto impacto, como la enseñanza de idiomas y matemáticas a menores migrantes en Gran Canaria. ULPGC se proyecta así como puente atlántico entre continentes.

Al mismo tiempo, reactivamos nuestros campus como espacios vivos de cultura, deporte y compromiso social. Fuerteventura y Lanzarote ya cuentan con universidades de verano consolidadas, y nuestro objetivo es que cada sede universitaria se convierta en lugar de encuentro ciudadano.

Sin embargo, este curso comienza bajo una sombra dolorosa: la tragedia de Gaza. Hemos sido testigos de imágenes insoportables de muerte y sufrimiento. Día tras día, hemos asistido a imágenes insoportables de muerte, sufrimiento y violaciones flagrantes de los derechos más básicos. Niños. Mujeres. Familias enteras. Víctimas de una violencia insoportable. Una violencia que desde la ULPGC nos negamos a normalizar o a aceptar como inevitable. Lo que ocurre allí es una tragedia humana que nos interpela directamente y ante la cual no podemos mirar hacia otro lado. Por supuesto, condenando sin matices la brutal agresión de Hamás y cualquier violencia antisemita en el mundo, pero repudiando sin tapujos y con firmeza el desproporcionado, injusto, abominable y cruel exterminio y genocidio.

En coherencia con ese compromiso, propondré al Claustro el nombramiento como Doctora Honoris Causa, a título póstumo, de Fátima Hassouna, joven fotoperiodista gazatí asesinada a los 25 años junto a toda su familia. Con este gesto queremos honrar su vida y denunciar la impunidad que silencia a periodistas y a un pueblo entero que merece ser defendido.

Vivimos en un archipiélago privilegiado. Como escribió Josefina de la Torre en Poemas de la isla, somos «mar abierto, encandilado, verde collar, novio enamorado». Un paraíso atlántico con retos inmensos, pero también con una historia de superación: de hambrunas, guerras y analfabetismo hemos pasado a un presente de prosperidad, educación y sanidad universales. Hoy no padecemos las tragedias que azotan a otras latitudes, pero no debemos olvidar que aún tenemos mucho por mejorar en medio ambiente, vivienda, migración, modelo productivo, o equidad social, entre otros.

La autocomplacencia no tiene cabida, pero tampoco la crispación permanente. Solo juntos podremos seguir avanzando. Desde la ULPGC contribuiremos, un curso más, al desarrollo sostenible de Canarias, de la mano de las instituciones, de la ciudadanía, de la concordia, la solidaridad y el esfuerzo colectivo.

Y créanme: en este curso 2025/2026 que comienza, lo volveremos a conseguir.