Santa María de Guía celebró este domingo la procesión y la romería de Las Marías

Para avanzar en el camino del conocimiento sobre la experiencia humana, es fundamental diferenciar entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son reacciones personales, automáticas e inmediatas ante un estímulo. Son respuestas complejas del organismo que se producen sin una interpretación consciente. Imagina el aumento del ritmo cardíaco o la sudoración ante una situación de miedo. Estas respuestas son rápidas, generalmente de corta duración y pueden clasificarse en emociones básicas como la alegría, la tristeza o la ira. Son reacciones universales, compartidas por cualquier ser humano.

En contraste, los sentimientos son la interpretación consciente y duradera de esas emociones. Cuando una persona toma conciencia de su estado emocional y reflexiona sobre él, se generan los sentimientos. Son experiencias emocionales más complejas, que se nutren de nuestras experiencias pasadas, creencias y valores, y por ello, pueden variar significativamente entre diferentes personas. Mientras una emoción es un destello, un sentimiento es un estado más prolongado y elaborado. Los psicólogos coinciden en que tanto emociones como sentimientos son componentes esenciales de la experiencia humana, y su comprensión enriquece nuestra vida diaria.

Esta distinción nos permite explorar de manera más profunda el concepto del sentimiento isleño, una identidad que ancla sus raíces en una geografía muy específica. Canarias se configura a través de un paisaje limitado: ocho islas principales, con islotes y el archipiélago chinijo. Mar costero, playas, volcanes, barrancos profundos y caseríos construidos al borde de ellos. Esta geografía restringida contrasta drásticamente con archipiélagos como el de Indonesia o los mares del Sur, que pueden alcanzar las diez mil islas. A pesar de su tamaño reducido, o quizás precisamente por ello, el pueblo canario ha forjado una identidad fuerte y en continua construcción.

La modernidad, impulsada en gran parte por el turismo, ha creado vectores económicos que han puesto a prueba esta identidad. Sin embargo, las tradiciones y la cultura local han demostrado una notable resiliencia. Un ejemplo de ello son las romerías, que se manifiestan como el corazón del sentimiento isleño. A partir de mayo y especialmente en septiembre, cada municipio deja atrás una retahíla de sentimientos manifestados en una ristra de festividades. El colorismo folclórico, las voces de hombres y mujeres, y los bailes tradicionales van perfilando el alma de la isla de una manera sublime.

Todo empieza con las expresiones romeriegas de Tegueste, El Corpus de La Orotava, la Romería de San Benito en La Laguna, la Romería de San Roque en Garachico, o las Bajadas de la Virgen en La Palma y El Hierro. En Gran Canaria, las Romerías del Pino, que este año por motivos litúrgicos han alcanzado hasta tres, la Bajada y Subida de la Virgen de La Cuevita en Artenara, y la Romería del Cristo de Acusa, demuestran que la tradición sigue viva. Las romerías no son solo actos religiosos o de entretenimiento, sino rituales colectivos que nutren el sentimiento de pertenencia. En ellas, el canario celebra su conexión con la tierra y su historia, reafirmando una identidad que, aunque sometida a la prueba de los tiempos, sigue mirando hacia el infinito firmemento protector.