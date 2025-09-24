El parque público más antiguo de Estados Unidos, en Boston Common, en el centro de la ciudad. / AbhiSuryawanshi

Dennis Lehane es uno de los más reputa-dos escritores de novela negra de todos los tiempos. En las últimas dos décadas, tanto sus novelas como sus adaptaciones y guiones cinematográficos nos han dejado varias joyas como Mystic River, La entrega, Shutter Island o Adiós pequeña, adiós. Por si fuera poco, firmó el guión de tres de los capítulos más míticos de The Wire, esa serie que si te atrapa ya nunca te soltará, dándote una vara para ver y medir el mundo que sepultará muchos esquemas convencionales. A mi particularmente es la trilogía del gánster Joe Coughlin la que me parece su obra cumbre. En la primera, Cualquier otro día, conocemos la niñez y transformación del personaje, hijo de un policía en su Boston natal tras la I Guerra Mundial y la pandemia de gripe española. Luego llegarán Vivir de noche y Ese mundo desaparecido, apogeo y ocaso de un hombre que entendió que la libertad llegaba tras imponer tus propias reglas, no bastando con romper las establecidas.

Casi toda su obra transcurre en Boston, su ciudad. También su última novela, Golpe de gracia. Muerte, desaparición y búsqueda entre el conflicto por intentar resolver la segregación racial que se daba entre barrios negros e irlandeses. Más allá de mafiosos, policías, asesinatos, crímenes sin resolver, desengaños y traiciones, Lehane es un retratista de ese mundo sencillo en el que se crió. Una sociedad que progresa y cae a la vez, multicultural, desigual, brutal…. Una ciudad de inmigrantes humildes, alcohol, puños, mujeres fuertes que reciben golpes y pierden a sus seres queridos. Esta última novela, igual que varias de las suyas, nos enseña las tinieblas y contradicciones de personas muy normales, humanizadas hasta la última línea. Lejos de la poética o las odas, Lehane presenta simplemente la realidad desde lo terrenal y lo pragmático, tan trivial como crudo.

Nunca he estado en Boston. Conozco mucho más de los Estados Unidos a través de la lectura y las películas. Un país complejo y, sin embargo, si uno lee y aprende de sus novelas, se aproxima a algo que le termina siendo muy cercano. Esos barrios no son tan diferentes de los nuestros. Sus padeceres y perspectivas son globales, traspasan fronteras. La desigualdad, la injusticia, la mezquindad del poderoso… Pero también la dignidad de quien se apaga, la soledad de los que no se venden o la esperanza de quien no debería tenerla, son tan locales aquí como allá. Para lo bueno y para lo malo, sus personajes pueden ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a los que tenemos cerca. Su prosa puede no ser de Nobel, pero el subtexto de sus novelas es un reflejo muy próximo hacia el mundo al que vamos.