El milagro de El Escribidor

En 2007 –gobernaba España José Luis Rodríguez Zapatero y se había retirado muy poco tiempo antes Adán Martín como presidente de Canarias – apareció El Escobillón, la primera y ahora mismo la única bitácora sobre información cultural en Canarias. El Escobillón era y es un invento de Eduardo García Rojas, un periodista admirable, invariablemente de fiar, sabio y equívoco. Porque a García Rojas le gustaría, en realidad, ser el hombre invisible de Wells, lo cual parece incoherente en un oficio infectado de vedetismo pazguato y mezquindad obsesa. Es una contradicción en la que ha vivido toda su vida y seguramente le ha estimulado a ser mejor profesional. Durante 18 años como 18 insomnios, con poquísimos paréntesis, El Escobillón ha registrado la actualidad de la creación y la divulgación cultural de nuestro país desde una independencia asombrosa. Ocurre que Eduardo detesta las broncas, los insultos, las descalificaciones, las crueldades verbales. Se permite la ironía, pero rara vez cae en el sarcasmo y –sinceramente – le horroriza vituperar a alguien o decir que algo es una mierda, aunque hieda. Cree que en este último caso basta con apartarse. Que la gente confunda lo que antes se llamaba educación con la carencia de espíritu crítico no es su problema. Porque todos los conflictos, los errores y los dislates de las políticas culturales públicos – los innumerables ñordos y los ocasionales aciertos de ayuntamientos, cabildos o gobiernos autónomos -- han pasado durante casi dos décadas por El Escobillón. Todos sin excepción. Eduardo comenzó a trabajar en una época en la que –siguiendo a la prensa española y europea – la información cultural metabolizó el tratamiento y el análisis de las políticas y las instituciones culturales. La información cultural no era exclusivamente informar sobre un nuevo libro, el estreno de un espectáculo teatral o la próxima exposición de un pintor. Consistía también en evaluar partidas presupuestarias o proyectos institucionales o el estado catastrófico (o no) del patrimonio cultural y simbólico de las islas. La información cultural era así más amplia, más interconectada, más sistemática, más viva y atractiva. Desgraciadamente hemos perdido intensidad, curiosidad y ambición. Qué cansados están los viejos y qué avejentados están los jóvenes.

Nuestro principal problema es la desmemoria y eso incluye, igualmente, a los periodistas. El olvido es un enemigo íntimo del periodismo y una trampa mortal para la democracia. El Escobillón es un ejercicio informativo sobre la actualidad pero también supone un reclamo para mantener la memoria. Ofrece información puntual, pero no olvida ni los contextos ni los antecedentes, que están ahí, en el blog, para quien quiera y pueda buscarlos. Porque todas las mentiras, todas las trampas, todas las estupideces, todos los hurtos y las ambiciones del poder cultural – también existe el poder cultural, el muy pobrecito – están cartografiadas debidamente en El Escobillón. Si uno ha seguido el blog de Eduardo durante estos lustros descubre que es el principal testigo de cargo del fracaso de las políticas culturales en Canarias que, por supuesto, no excluyen algunos éxitos, que el periodista siempre reconoce con los modales de caballero español que caracterizan a Eduardo desde siempre. Pero lo que todavía en 2007 –en vísperas de una crisis económica de una brutalidad incomparable – eran ciertas frágiles esperanzas se ha transformado en un nihilismo más o menos pragmático. No hay manera. Lo que más admiro, sin embargo, es que el blog sigue adelante. Se levanta del agotamiento, de la derrota, de la desconfianza y sigue adelante quizás porque no existe otra forma de justificarse.

En Canarias, al menos en mi profesión, no se reconoce a nadie jamás: no existe el respeto, ni la gratitud, ni el prestigio. Cuando te mueres te entierran y ponen sobre tu tumba la sonrisa de superioridad de quien sigue vivo y un elogio que a menudo se agranda para ridiculizar al difunto. Es un ambiente moral muy poco recomendable. Pero de repente en la pantalla del ordenador aparece El Escobillón, 18 años del placer de informar y analizar en libertad, sin un puto chavo, pero en libertad, y te reconcilias un minuto con el oficio, y lees la entrada del día y piensas: “Esto no tiene remedio”. Y entonces, y solo entonces, sonríes.