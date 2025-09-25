El director de cine Pedro Almodóvar. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

En una reciente entrevista a Pedro Almodóvar sobre sus aficiones literarias, confesaba no haber podido culminar la lectura del emblemático Ulises de James Joyce a la vez que ensalzaba el talento de Jorge Luis Borges a la hora de «cómo utilizar la menor cantidad de palabras para componer una frase rotunda».

Sin entrar a valorar la opinión del cineasta sobre la economía del lenguaje del literato, sí aplaudo en cualquier tipo de escrito la concisión. Creo recordar que el propio Unamuno aleccionaba a sus alumnos en el sentido de que si escribían, que el resultado fuera denso.

Y si me permiten una alusión personal, en mi columna de los jueves, dedicada a resumir en un folio alguna reflexión o vivencia personal, la mayor parte del tiempo invertido se me va en podar el texto, en expurgar expresiones trilladas, en eliminar obviedades, evitar frases hechas, en huir de los dichos y evitar en lo posible esas muletas del pensamiento y cómplices de la pereza que son los refranes. Para hallar por el contrario la metáfora justa, la idea certera, el contexto afortunado y sí, porque no, la «frase rotunda».

Porque es sin duda en el artículo, en la columna periodística, donde más se le exige a la precisión y a la economía del lenguaje. El corsé espacial de una columna, o de un formato predeterminado puede ser tan exigente como las imposiciones que regulan las rimas de un soneto.

Si la entrevista a Almodóvar me la hicieran a mí, a quién destacaría por encima de todos como ejemplo de capacidad de síntesis y certera precisión en el uso del lenguaje, sería sin duda el añorado columnista por excelencia Paco Umbral, capaz de alumbrar en su columna del País no uno sino miles de artículos sobre lo humano y lo divino. Talento del que él mismo era consciente. Con un soterrado punto de envidia era capaz de recriminarle al mismísimo Camilo José Cela, recién galardonado con el Nobel, su poca maña como articulista. Lo cual no dejaba de ser cierto.

Oto ejemplo que me viene a la mente es sin duda la prosa del escritor americano Elmore Leonard, más conocido del gran público por las adaptaciones al cine de sus relatos, desde sus primeras novelas del oeste, Hombre o Que viene Valdéz hasta la posterior colección de novela policíaca con personajes como Mr. Mayestik. Era capaz de producir una novela cada año, cuya publicación yo esperaba ávidamente, y que fue cumpliendo puntualmente hasta su muerte a los 87 años. Por ejemplo los diálogos de sus novelas negras son un prodigio de acierto en la concreción, naturalmente reforzada y facilitada por la propia concisión del idioma inglés.

Concisión que me va a permitir terminar esta reseña con una anécdota personal: recuerdo que en las traducciones del inglés al español que me tocaba llevar a cabo para costearme en parte mis estudios universitarios, el espacio resultante del tema traducido ocupaba casi un 25% más que el del inglés original. ¡Lo cual era de agradecer, pues las traducciones se pagan a tanto la palabra traducida!