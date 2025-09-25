Gaza a las puertas del infierno

Palestinos desplazados en la calle Rashid, al oeste de la ciudad de Gaza, en medio de la ofensiva a gran escala del Ejército de Israel para intentar hacerse con el control de la localidad (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Hace tan solo unas pocas semanas, Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí, amenazó con abrir «las puertas del infierno» en la ciudad de Gaza si Hamás no liberaba a todos los rehenes israelís en sus manos y se rendía incondicionalmente. Ahora, el primer ministro Binyamín Netanyahu ha pasado de las palabras a los hechos al poner en marcha la operación terrestre para destruir el enclave palestino, donde se hacinan más de medio millón de personas que se niegan a evacuar sus hogares (o lo queda de ellos) por temor a que sean devastados por completo, tal y como ocurrió en Rafah o Deir Al Balah, ahora reducidas a escombros.

Pese a que cada vez es mayor el clamor popular contra el genocidio, lo cierto es que Netanyahu no solo no ha interrumpido la ofensiva, sino que parece más obstinado que nunca por acelerar la ‘solución final’ para hacer de la Franja de Gaza un lugar inhabitable y, así, forzar la expulsión de sus más de dos millones de habitantes. El mandatario israelí ya avisó tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que la guerra duraría años y se saldaría con el establecimiento de un Gran Israel. Ese es el objetivo de la operación Carros de Gedeón: aprovechar la debilidad del mundo árabe y de los palestinos para redibujar las fronteras de Oriente Medio y acelerar la limpieza étnica de cinco millones y medio de palestinos que viven en Gaza y Cisjordania.

El respaldo incondicional por parte de la administración de Trump y el silencio cómplice de la Unión Europea, que ahora comienza a romperse, han garantizado hasta ahora la impunidad del Gobierno israelí, una coalición de formaciones extremistas, xenófobas y supremacistas que afirma seguir los designios divinos. Tras más de 65.000 personas asesinadas y una hambruna generalizada que ha provocado la muerte de 400 personas, todavía hay quienes siguen defendiendo que Israel es la única democracia de Oriente Medio y que está librando una guerra legítima. Obvian, bien por ignorancia o por maldad, que, desde su nacimiento, Israel es una etnocracia que discrimina a todos aquellos que no profesan el judaísmo (un 20% de su población es árabe palestina de credo musulmán o cristiano) y que corre el riesgo real de convertirse en una teocracia, de profundizar su deriva.

El hecho de que la ofensiva terrestre coincida con la publicación de un informe, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acusa a sus dirigentes políticos de perpetrar un genocidio demuestra hasta qué punto Israel se cree impune gracias a la protección de EEUU y buena parte de la UE. Dicho informe considera que Israel ha violado la convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio y pretende «matar, causar daños físicos o mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción total o parcial del pueblo palestino e imponer medidas para impedir los nacimientos». Una acusación devastadora que debería hacer reflexionar a quienes, contra viento y marea, siguen defendiendo al criminal Gobierno de Netanyahu. n