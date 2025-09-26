La eternidad / La Provincia

La noticia del fallecimiento de Robert Redford me pilló por sorpresa. A los ochenta y nueve años, la muerte es un acontecimiento previsible, pero no esperaba que se hiciese realidad. Las personas como él se convierten en seres mitológicos y no se concibe que desaparezcan.

Redford no solo era un actor incuestionable y un gran director –no olvidemos que ganó un Oscar con Gente corriente en 1981–, sino también una buena persona: ecologista –luchó por la conservación de los parques naturales en Estados Unidos–, idealista, activista político –declaró públicamente su «antitrumpismo»–… Lejos de vivir del pasado, como otras grandes estrellas, siempre se interesó por la vanguardia cinematográfica, como lo demuestra el hecho de haber cofundado el Festival de Cine de Sundance, una referencia obligada para el cine independiente. A Robert le interesaba descubrir a nuevas voces. El nombre homenajea a The Sundance Kid, el forajido que interpretó en Dos hombres y un destino, la película dirigida por George Roy Hill en 1969 que se convirtió en una de las más icónicas de su carrera. En ella vimos por primera vez al tándem más deslumbrante de Hollywood, puesto que el coprotagonista era nada menos que Paul Newman, que interpretaba a otro forajido: Butch Cassidy.

Siempre he pensado que la protagonista femenina del filme, Etta –encarnada por Katharine Ross–, se erige como uno de los personajes cinematográficos más afortunados de la historia: en la película, es la novia de Sundance y el amor platónico de Butch. ¡Redford y Newman! Aunque eso resulta nada si lo comparamos con la fortuna de Barbra Streisand cuando consiguió ser la pareja cinematográfica del primero en la película de Sidney Pollack Tal como éramos. Lo bueno es que, a pesar de lo insoportable que me parece ella como actriz y cantante, no logró arruinar la película por dos razones; la primera, que no se concibió como musical; la segunda, gracias a la magnífica actuación de Redford.

Lo cierto es que, además de ser arrebatadoramente guapos y brillantes en su trabajo, él y Newman funcionaron como tándem en Dos hombres y un destino debido, sobre todo, a la estupenda química que había entre ellos. Newman tenía once años más que Redford, pero eso no resultó un impedimento para que se forjara una gran amistad que pervivió hasta la muerte de Paul. Fue él quien convenció a George Roy Hill para que The Sundance Kid tuviera el rostro de Redford. La exitosa experiencia los condujo a volver a trabajar juntos unos años más tarde, en 1973, en la famosa película El golpe, del mismo director. Su amistad está plagada de anécdotas hilarantes, como aquel cumpleaños de Newman –amante del automovilismo– en el que Redford le dejó, delante de su casa, un Porsche… sin motor. Para responder a la broma, Paul lo convirtió en un bloque de chatarra y se lo depositó en la puerta a su amigo. Este lo conservó en su casa como recuerdo.

Antes de Dos hombres y un destino, Redford ya había triunfado en películas como La jauría humana o Descalzos por el parque; en ambas, junto a Jane Fonda: otra de sus grandes amistades en la vida real. Estas dos películas constituyen la demostración de que era un actor polifacético, que brillaba en géneros muy distintos. Siempre me ha gustado de manera particular la comedia Descalzos por el parque, en la que encarna a Paul, un prudente y reflexivo recién casado que debe afrontar la convivencia con Corie, una muchacha apasionada y frenética. La pareja que forman Fonda y él resulta una de las más encantadoras del cine, y los golpes de humor son absolutamente geniales. Por no hablar del estilazo que destila Redford, considerado un auténtico icono de la moda.

Si hablamos de elegancia, El Gran Gatsby (Jack Clayton, 1974) merece una mención aparte. Porque nadie mejor que Redford para encarnar al misterioso millonario, obsesionado con un amor de juventud, creado por Scott Fitgerald. Dicaprio, en la versión de Luhrmann de 2013, se desenvolvió muy bien, pero, en mi opinión, ni se acercaba al nivel de Redford. La imagen de hombre sensible y tímido alcanza también a la persona, no solo al actor. Este perfil resurge en otra de sus interpretaciones más famosas: el apuesto millonario que ofrece un millón de dólares al matrimonio encarnado por Demi Moore y Woody Harrelson por pasar una noche con ella en Una proposición indecente (Adrian Lyne, 1993). Consigue que un personaje así logre enternecernos.

Pensándolo bien, no es cierto que Redford haya muerto. Ha contribuido a nutrir la historia del cine y, gracias a tantos papeles inolvidables, ha alcanzado esa suerte de eternidad a la que solo aspiran las estrellas. n