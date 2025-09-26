A la memoria de José Caballero Millares

El poeta José Caballero Millares.

«Ayer, triste día el de ayer». Esta era una expresión que con su incisiva y jocosa facundia, parafraseando a Don Mendo, acostumbraba a emplear el amigo José Caballero Millares. Hoy esa expresión se me ha convertido en una incuestionable y amarga verdad, porque ayer, como de puntillas, de una manera silenciosa, abandonó definitivamente el mundo de la poesía en el que ya de muy joven había fijado su residencia. Pero, no pretendo glosar su obra literaria, suficientemente bien conocida.

Quiero hablar de su persona, de los rayos de luz que emitía su mirada, de sus silencios cómplices y apasionados, de sus romances. Y es que en Pepé todo era poesía; el amor al que se entregó sin reservas y que repartió entre sus incondicionales, la amistad que plantó y cultivó con tanto mimo, el envolvente secreto de su mirada.

No entendió los compromisos a medias, no deletreó nunca la palabra mezquindad, todo en él fue intenso, profundo: el amante exquisito, el profesor respetable, el amigo sólido, el contertulio humorístico.

Tuve la inmensa fortuna de compartir con él varios viajes, creaciones, vivencias, escenarios. En nuestros viajes supo extraer las entrañas del paisaje y sus habitantes para luego plasmarlos en versos sutiles que destilaban aguda tolerancia y precepción. En las obras de teatro compartidas, supo siempre marcar con acierto el carácter del personaje que encarnaba aportándole un plus de autenticidad y credibilidad.

En las traducciones conjuntas de sus poemas aprendí a bajar al subtexto de su mundo rico en metáforas y aliteraciones. No fue fácil acompasar mis apenas vibrantes latidos con las rotundas pulsaciones de su energía poética. La vida de Pepé fue una continua aventura poética, sufriente y desgarrada, pero al mismo tiempo resignada y oculta tras un semblante de poeta taciturno y solemne.

Adiós, amigo del alma. Permite que te robe y adapte unos versos que escribiste para otra muerte y que recordé cuando Cristina me avisó de la tuya: «Y así fue cómo supe / inolvidable compañero /de tu caída colosal, / cómo en la tibieza de la noche / se había hecho pedazos, / la cerámica de tus ojos, / el bronce de tu frente / y el mármol de tu pedestal».