El testamento de Lambán

Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán

Una vez alguien muere, comienza el olvido. Difícilmente, se supera esta realidad por grande que haya sido uno en vida o los lazos que haya logrado crear a su paso. Es una ley tan cumplida como la tercera de Newton y, por cierto, tan desagradable que dice muy poco de la evolución de los hombres y su capacidad de sobreponerse al presente, que actúa como inexorable freno del recuerdo y la evocación. Son contados los casos en los que esta ley del silencio se amortigua, pues no llega a desaparecer del todo, ya sea por la altura moral del fallecido, la obra ejecutada o tal vez la estela de sentimientos que dejó tras de sí. Sin duda, uno de ellos es el protagonizado por el aragonés Javier Lambán, al que el cáncer le arrebató la posibilidad de llevar adelante sus propósitos políticos y colmar, como así hubiera querido, las ansias personales de acompañar durante más tiempo a la familia. Quizás sea esto lo más relevante, pero me gustaría centrarme en el testamento vital del malogrado, tanto en lo que fue y, sobre todo, en lo que representó una vez el sanchismo llegó al poder, mostrando una honestidad y un compromiso ético e ideológico dignos de alabanza.

San Agustín escribió en La vida feliz que «el sabio es fuerte y no teme a nadie». Y no está mal comenzar por este sello humano con el que solía rubricar Lambán sus acciones, ese decidido empeño por combinar lo ideológico con lo moral como natural contrapunto a la contienda política. Si ya es raro encontrar un representante de lo público que se atenga a tales principios, reconocer que, en el desarrollo de su actividad profesional a lo largo de los años, se ha mostrado inflexible en las convicciones de partida, hasta el punto de convertirlas en un estandarte, amerita una condición que lo sitúa en una posición única, particular atalaya sobre la que predicaba con la solvencia que en otros se echaba en falta. Jamás dejó de ser socialista como jamás tuvo miedo o reparo en manifestar su opinión personal, aunque fuera contraria a la establecida, por grande que semejara el adversario.

Decía Antonio Labriola, el filósofo italiano de corte marxista, que «ser socialista es pensar en el interés del proletariado» (Filosofía y socialismo, 1899), y nada más que en él como única guía de acción, como si fuera un dogma inquebrantable del credo político. Superada la ideología revolucionaria, el Partido Socialista encaminó sus pasos hacia los territorios de la socialdemocracia según el modelo centroeuropeo. Y justo es decir que de ahí no se movió Javier Lambán. Es más, y volviendo a Labriola, el aragonés modificó la afirmación del teórico del Lacio hacia esta otra: «ser socialista es pensar en el interés de todos los españoles». Algo que Pedro Sánchez y sus adláteres parecen haber olvidado. Dicho de otra manera, fue el Partido Socialista el que se movió, el que dejó de pensar en España y en los españoles. Sólo por esto merecería el aplauso unánime de todos aquellos que, salvada la opción ideológica, premian y reconocen la palabra dada. Porque, ciertamente, Lambán fue un político de palabra, marcando un estilo personal en esto que ha dado en llamarse representar las siglas de un partido.

En el Canto al honor del griego Konstantinos Kaváfis, se encuentra el mejor retrato posible del aragonés: «Sin apartarse nunca del deber, justo y recto en sus actos, no exentos de piedad y compasión».

Y, en efecto, así fue el hombre y el servidor público al margen de las polémicas mantenidas con las autoridades de su partido. Este es el testamento vital que legó a los compañeros en la brega política, la última voluntad de una persona que supo encarnar fielmente un ideal y no someterlo a los vaivenes del poder. Descanse en paz.