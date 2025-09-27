Primero Dios y después los santos

Esta frase proverbial se construye sobre una metáfora que a modo de máxima se impone con carácter general estableciendo un orden de prelación natural que pone en primer lugar a la autoridad divina (Dios) y en segundo lugar («después») a «los santos». Debemos entender que en este segundo concepto («los santos») se incluyen todas aquellas categorías que suceden al Altísimo con un rango menor en la jerarquía celestial. Esto es, las huestes celestes que contemplan no solo a los santos, sino también a los ángeles, arcángeles y otras entidades espirituales de inferior rango.

Gran parte de los dichos que se escuchan en las Islas son patrimonio paremiológico del español en general, y es el caso de este decir que se expresa a través de una figura metafórica de inspiración religiosa. Lo que la identifica con un idiolecto propio de una época en la que estaban bien presentes los dogmas teológicos. El dicho, en sentido figurado, establece un principio general de antelación o preferencia con el que algo debe ser atendido respecto a otra cosa con la que se le compara. En definitiva, que lo principal debe preceder a lo secundario, lo urgente a lo postergable, lo importante a lo irrelevante, lo trascendente a lo intrascendente, lo esencial a lo superfluo. La paremia —hemos dicho— se usa también en otros dominios del castellano, donde se documenta con algunas variantes: «Primero es Dios que los santos» u otras similares como: «Primero es la obligación que la devoción». ¿Pero quién establece este orden natural de preferencia? La misma lógica y la razón de las que se deducen la mayor o menor importancia que se debe dar a una tarea, a una obligación o actuación que debe ser atendida de manera prioritaria frente a otras. Y ello viene determinado por las circunstancias objetivas, por las situaciones concretas o sobre la base de normas o valores, consensuados o arbitrarios, o simplemente por el sentido común que nos lleva a deducir, sea intuitiva o racionalmente, cual es el orden de prelación al que se debe optar. Este orden así determinado no admite discusiones ni dudas en su cumplimiento por fundarse en una «razón de Perogrullo», podríamos decir.

Afín a esta máxima es el dicho que asevera: «El primero que anda, manda» que establece igualmente un orden de preferencia, pero que se funda en la temporalidad u orden de llegada, esto es, a favor de quien se habilita o diligencia con premura y llega primero a donde hay que estar, ganando el derecho o preferencia por orden de llegada o de antigüedad. La frase se fundamenta en un simple axioma que pivota sobre dos verbos: ‘anda’ y ‘manda’. El ‘anda’ se refiere al sujeto que toma la iniciativa ante una oportunidad, mientras que el ‘manda’ supone un resultado de carácter inmediato y es consecuencia de la acción del verbo anterior. Mientras que, de manera incontrovertida, la expresión «primero Dios y después los santos», apela a la fuerza simbólica que lleva consigo el «principio de jerarquía celeste» y que en el inconsciente colectivo tiene un peso específico que lo hace incontestable. Y es que, como dice otro dicho afín que refuerza el anterior: «lo primero es lo primero».