Mojar la oreja

¿Sabes que el lóbulo de las orejas también envejece? Así es la lobuloplastia que se ha puesto tan de moda / Freepik

No había televisión, la información de internet y las redes eran pura utopía, sin embargo, se podía juntar un grupo de muchachos formando un coro con dos en el centro. Ya lo había observado y contado en su Léxico de Gran Canaria el escritor Pancho Guerra. Dos momentos para iniciar una pelea previamente acordada por cuentas pendientes o para medir fuerzas de una hombría en ciernes. Uno a otro «tócame o mójame la oreja» y otro gesto, un reto de territorio: «comparte camino» mientras el más «gallito» trazaba una raya en la tierra. O un cacharro en medio de la acera o carretera. Porque a modo de lucha canaria el lugar simbolizaba un terrero. Trompadas (piñas) y revolcones jaleados, los contendientes, por sus respectivos partidarios. Al día siguiente olvidaban el incidente y conversaban amigables en la escuela. Cooperaban mientras continuaban compitiendo en juegos colectivos. Entre ellos el Boliche, acumular cuantos más mejor, en un ingenuo pecado capital de avaricia o el Trompo, embestir con la furia, manejando un cordel, contra los que estaban en el redondel. Ira lúdica de la que no había que confesarse. Todos juegos de varones porque las niñas ejercitaban el pasivo rol de mujer, a través de juegos sedentarios. Y la masculinidad se reía de algunas que se atrevían a un desafío de greñas. Este comportamiento agresivo responde a la defensa del territorio, para Conrad Lorenz, una característica de la evolución de la especie entre los animales y los humanos que se encuentra en los genes. La lucha por la posesión de tierras, la comida y la pareja con fines de reproducción. Por eso el psicólogo y profesor de Harvard Steven Pinker se pregunta no por qué los adolescentes son agresivos, sino porque no lo son. Y no lo son por una disposición genética que, quizá comience, en niños de cuna de temperamento fácil. Lo son, por lo contrario, porque en ellos predomina el llamado gen egoísta estudiado por Richard Dawkins. La testosterona indómita que debe ser tamizada por la imitación, desde la infancia, a través de modelos prosociales. En ese tiempo, sin la influencia de la imagen, la conducta agresiva afectaba tanto a los chicos de comunidades rurales como del asfalto de las ciudades que ya comenzaban a crecer. Hoy la violencia adolescente viene determinada por varios factores ampliamente estudiados por la Psicología Evolutiva y Antropología cultural. La frustración, «esos niños alrededor de los cuales parece que se ven flotar los hilos rotos de la familia», para Víctor Hugo. La imitación de modelos agresivos expuestos en la televisión antes, ahora, las redes que amplifican las reyertas entre grupos que sirven en los millones de «me gustan» como mecanismo de recompensa. Reforzamiento social que inundan las calles con disturbios juveniles como tribus identitarias con la excusa de un partido de fútbol. Con una alarmante innovación: los disturbios, carreras policiales, destrozos de lo público para descargar la furia, ya no solo por las derrotas, sino también para celebrar las victorias. Delincuentes callejeros. Pero tampoco ayuda el germen agresivo presente en otros contextos sociales. Excesiva competitividad, consumismo y ausencia de las antiguas redes comunitarias que aportaban los pueblos y antiguos barrios de las ciudades. Y si de agresividad y violencia hablamos, la de los grandes y pequeños «padres de la patria». No existe una confrontación de argumentos, creativos, constructivos de racionalidad. Los contendientes, unos más que otros u otras, denotan en sus diatribas, violencia verbal y comunicación no verbal, los gestos: labios prietos, miradas inquisitivas cargadas de chispas de odio e índices acusadores. Descalificaciones y pataleos colectivos. El otro no es un adversario con quien disentir. Es un enemigo al que hay que batir, aunque sea con infundios con el objetivo de alcanzar el mismo poder y reparto de prebendas que ellos mismos critican. La peor cosecha de diputados de la democracia. Así que las antiguas reyertas de comparte caminos y orejas encendidas en luchas de piñas, trompadas, representan un juego de chicos en pleno hervor de hormonas y moléculas cerebrales, encuentro con una nueva vida. Y los vándalos que arrasan las calles son turbas miméticas de redes sociales. Ya, con menos influencia de la televisión, aunque si algunos la miran, de soslayo, es posible que también perciban la aprobación, en forma de griterío y aplauso, la radicalidad verbal y gestual de los contendientes desde la tribuna, bancadas, lustradas parlamentarias extendidas a peleas juveniles donde unos se agraden mientras otros graban para pasto de las redes y tic toc. Y eso, también se contagia a través del mecanismo psicológico de la imitación. La prevención y antídoto se encuentra en los primeros años: la familia y la escuela. Núcleos primarios de socialización. Después, los distintos medios de comunicación social en los que muchas veces, en terminología de MacLuhan, el medio es el mensaje. Los que transmiten la agresividad, odio implícito o explicito escritos en papel, digital o plataformas televisivas, los nuevos gurús de bulos y falacias.