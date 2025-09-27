Los nuevos profetas de la igualdad

Una reciente entrevista a Franck Fischbach, profesor de filosofía en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París, publicada en la revista alemana Philosophie, responde a un síntoma característico de la deriva común de muchas tendencias en boga en la filosofía social europea. Nos referimos al viejo tema vintage de la crítica al capitalismo y la incorporación sustitutiva de la filosofía comunitarista, donde lo comunitario se torna en una perspectiva normativa. No es nuevo el ascendiente del que goza Fischbach en la constelación postfrankfurtiana, un marxismo renovado que, por supuesto, diagnostica algunas patologías del capitalismo contemporáneo, aludiendo sobre todo a la de que la producción económica se ha emancipado tóxicamente de la reproducción social. Es decir que no producimos para satisfacer las necesidades humanas, sino que producimos para producir valor abstracto. En consecuencia, las relaciones que mantenían unida a la comunidad fueron destruidas y surgieron individuos que «realmente no son sociales, y por lo tanto realmente no son humanos». Fischbach se presenta a sí mismo como pragmatista y, siguiendo a Dewey, distingue entre «formar sociedad» y «formar comunidad». Formar sociedad es simplemente unir a individuos unidos por relaciones impersonalizadas de intercambio mercantil de mercancías, mientras que formar comunidad es compartir la acción, la complementariedad, las prácticas comunitarias en lugar de la indiferencia del mercado. Pero la paradoja es inmediata, pues cuando acusa al capitalismo de deshumanización, pasa seguidamente a la propuesta y práctica de una deshumanización más sutil y más peligrosa, la de reducir al individuo a engranaje de la maquinaria comunitaria. El lema es mantenerse juntos a toda costa. Como ovejas.

No es casualidad que Fischbach se encuentre en la misma constelación de Michael Sandel, el gran opositor de la meritocracia. Sandel lucha contra el «mito del sueño americano» cuando descubre que en EE. UU. una familia pobre necesita, en promedio, cinco generaciones para salir de la pobreza, y por ejemplo, en Dinamarca, dos. La meritocracia, expone Sandel, no es más que una mentira que esconde hechos estructurales. Allí donde la desigualdad es mayor hay menos movilidad, pero su conclusión es sorprendentemente tramposa, pues si el mérito se corrompe, entonces la diferencia debe castigarse, hay que ser desconfiados con la excelencia y sospechar de los cometidos exitosos. Creer en el esfuerzo es pecado. Thomas Piketty representa la variante más mediática. Con cifras demuestra cómo ha crecido la desigualdad y propone un remedio fiscal radical, el de gravar a la riqueza acumulada más que a los ingresos. «Tax wealth, not work», lo que, políticamente, ha tenido resonancia tanto en Francia como en otros lugares. No es erróneo su diagnóstico, pues la concentración de la riqueza es la constante de la historia, pero sí lo es su conclusión, la de la justicia social encaminada a un mero cálculo redistributivo. El individuo ya no cuenta como creador, innovador, superador de sí mismo, sino que pasa a ser una mera cifra. El discípulo más radical de Pikkety, Gabriel Zucman, extiende el método regulador de los ultrarricos a un imperativo global: los primeros 3.000 ultrarricos del mundo entero deben tributar planetariamente, en una especie de fantasía de un catastro mundial en el que la invención, el riesgo empresarial, caigan presos de márgenes de fiscalidad expropiadores. Los diagnósticos de Fischbach, Sandel, Piketty y Zucman proponen, pues, un totalitarismo blando. La diferencia es un peligro, y la excelencia una desigualdad prohibida.

En una perspectiva anticomunitarista el individuo requiere de la sociedad como marco, no como cárcel. La comunidad es condición de posibilidad, no un fin en sí misma. El capitalismo produce sufrimiento de alienación al convertir todo en mercancía, pero el comunitarismo produce otro peor, el de transformar todo en relación gregaria. En este sentido, la biología nos ofrece un espejo donde mirarnos. Todo hormiguero, enjambre o manada opera bajo el modelo del mando central: reina, macho alfa, siempre un nodo rector que nos demanda que le obedezca. La cohesión gregaria exige siempre un acaparador. En la política humana, el dinero cumple esa función simbólica. Quien lo posea concentra obediencia, dirige la corriente. Y como el río en desbordamiento que busca cauces para arrasar, la sociedad mata al individuo meritorio y termina cayendo en la masa. Y una sociedad niveladora exige un caudillo. La tragedia de los comunistas fue la de desembocar los experimentos comunitaristas en decenas de autocracias que nivelaron todo por abajo y solo produjeron expropiaciones, matanzas y ruina. Solo China fue la excepción pues bajo la férula comunista, desde 1978 aceptó abrir las compuertas al capital.

En definitiva, no es la aritmética redistributiva, sino la grandeza de los individuos, la que define si una sociedad es digna o insoportable. Fischbach y Sandel, Piketty y Zucman, han olvidado una verdad elemental, la de que la humanidad no se salva en el hormiguero, ni en la colmena, ni en la manada. La humanidad solo se salva en el humano individual que se aparta de la masa, el que inventa, el que crea, el que se atreve a ser desigual.