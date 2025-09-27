Reventar la comisión

El autor político de la filtración del borrador del dictamen de la comisión de investigación sobre los contratos durante la crisis covid fue el PSOE. Ningún grupo tenía mayor interés que se divulgara, ningún grupo ganaba nada, porque el dictamen final – tanto por las evidencias como por la mayoría de la comisión – señalaría la responsabilidad política del expresidente Ángel Víctor Torres y de varios de sus consejeros. Si –entre otras cosas -- te levantan delante de tus narices cuatro millones de euros vendiéndote mascarillas defectuosas, ¿de quién va a ser la responsabilidad política? ¿De Cho Pacheco el de La Esperanza? Por eso el PSOE se negó en redondo a crear la comisión la legislatura pasada, ni siquiera toleró debatirla y votarla. La excluyó del orden del día parlamentario. Porque la responsabilidad –insisto: política era ineludible. Por supuesto, Nira Fierro se ha dedicado a despreciar y ridiculizar la comisión con denuedo, pero al cabo era un esfuerzo destinado al fracaso. Es pueril lo que afirma Luis Campos, eso de que la filtración “está dirigida a afianzar la inculpación de Torres”. Ni la filtración de un borrador afianza nada ante nadie ni tiene cabida aquí la expresión inculpación. Esto es cansino ya.

Raúl Acosta ha dirigido con un tacto exquisito las comparecencias y debates en las sesiones de la comisión. Si alguna vez pecó de excesiva indulgencia fue con los comparecientes que citó el PSOE y con los portavoces socialistas mismos. Su amabilidad se extremó incluso con ciudadanos tan poco estimulantes como José Luis Ábalos – con qué cariño saludó la diputada Fierro a Ábalos – y permitió ironías petulantes y sarcasmos marisabidillos a Julio Pérez, por poner otro ejemplo. Todo eso se acabó de repente. Acosta ahora debe dimitir porque alguien filtró su borrador dictamen – una propuesta inicial y básica abierta la discusión de todos los grupos -- que cumpliendo con su deber remitió a todos los comisionados por correo electrónico. El señor Sebastián Franquis estaba muy enfadado, grrrr, grrrr, tremenda pantera en la jaula parlamentaria, víctima de una continua y nobilísima indignación, y además de la dimisión, pidió una investigación para averiguar el origen de la filtración del borrador a los medios de comunicación, grrrr. Por supuesto, ningún otro grupo, ni siquiera NC, apoya ni la estúpida idea de la dimisión ni la propuesta de ponerse investigar la filtración de un borrador, y con eso contaba el PSOE. Porque si se desarrollara una investigación independiente sobre este incidente igual un veterano diputado y una joven diputada terminarían mal, francamente mal.

Al PSOE no se le ha ocurrido otra cosa que montar esta astracanada un poquito canalla para deslegitimar la comisión de investigación, para diluirla en la insignificancia, para hacerla irrespirable con una sonora ventosidad. Ayer circulaba el rumor de que como no dimitía Acosta pues la abandonaban sin más, cargados de dignidad, rectitud y pundonor. Los socialistas han reventado la comisión porque no permitirán que se roce un pelo a su Amado Líder en vísperas – muy probablemente – de nuevos informes policiales que establezcan no la comisión de delitos del expresidente y actual ministro de Política Territorial, sino su amabilidad y disponibilidad con gente recomendada por Koldo García con la anuencia o no del señor Ábalos. Los dirigentes socialistas canarios no quieren, bajo ningún concepto, que los errores, entrevistas, simpatías y obsequiosidades de Torres con los recomendados se conviertan en pasto de titulares y conversaciones durante semanas. Así que primero se inutiliza la comisión de investigación en el Parlamento regional y cuando sean públicos los informes de la UCO como policía judicial pues se tira de argumentario: esto es un ataque vil de jueces ultraderechistas, de la policía patriótica, de la conspiración judeomasónica de la judicatura y de los medios de comunicación, de los que quieren destruir el gran proyecto progresista de Pedro Sánchez para este país, por lo menos, hasta 2032. Y con Ángel Víctor Torres al lado. Para lo que usted mande.