Entre el tañer de campanas y el verdor de las huertas

Revisando unas fotos antiguas, encontré una de 1910 que atrajo mi atención. Al enviársela por WhatsApp a un anciano conocedor de la historia de la ciudad, me llamó diciendo:

-Es la espadaña de la parroquia de San Francisco.

-Eso mismo pensé, pero lo descarté porque, en vez de la calle San Francisco, que une la parroquia con la avenida Primero de Mayo, aparece una puerta que jamás había visto antes.

-Es el portalón de la antigua huerta del Convento de San Francisco –respondió él–, uno de los primeros que se fundaron en la ciudad.

-¿Allí había una huerta conventual? –pregunté.

-Sí, e incluía el principio de la avenida Primero de Mayo. Por eso la calle y el risco que la rodeaban acabaron llamándose 'de San Francisco'.

-Debió de ser muy grande.

-Tanto que, en realidad, el convento poseía dos plantaciones: una era un vergel, es decir, una huerta de árboles frutales; y la otra, un huerto de hortalizas. El hombre que aparece en la puerta llevando lo que parece una planta debe ser el hortelano –por aquel entonces ya secular– que la cultivaba. Al parecer era una tierra ubérrima, porque estaba regada por un riachuelo o acequia de las dos en que se dividía el Guiniguada.

-¿Y se sabe cómo era el convento en su extensión? –volví a preguntar.

-Según el plano de Leonardo Torriani, que puede fecharse hacia el año 1590, la iglesia y el conjunto conventual se extendían desde la plaza de San Francisco hasta la calle Maninidra –por aquel entonces llamada callejón de Orihuela–, y desde la calle General Bravo hasta la avenida de Primero de Mayo, incluyendo las casas situadas en la acera del Poniente. De modo que la huerta se iniciaba a partir del desaparecido portalón, y llegaba hasta la bajada de San Nicolás, recorriendo las traseras de todas las casas situadas en la calle del Doctor Domingo Déniz, que antes era conocida como callejón de Santa Clara, por su proximidad al convento de las clarisas.

En aquel momento me imaginé cómo debió ser aquel convento, con iglesia, claustros, celdas, refectorio, cocinas, graneros, bodega, enfermería y hasta hospedería. Sus amplias y hermosas huertas, con abundantes aguas de regadío cultivadas por los frailes franciscanos, lo cual me llevó a hacer otra pregunta:

-¿Cuántos monjes albergaba?

-En el siglo XVII contaba con una comunidad de medio centenar de religiosos.

-¿Pero cuándo fue construido?

-El edificio principal del convento, el primitivo monasterio, ya estaba concluido en 1483.

-¿El año del fin de la conquista de Gran Canaria?

-Exacto. De aquel monasterio, primera tosca edificación que se fue ampliando con el resto de las edificaciones, solo quedan la espadaña y la iglesia.

-¿Qué ocurrió con el resto?

-Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, el monasterio fue ocupado por un cuartel y, en la actualidad, por el conservatorio.

-¿Y qué es ese edificio que aparece en la fotografía a la izquierda del portalón?

-La capilla de la Orden Tercera, una pequeña iglesia de planta rectangular, cubierta por un valioso artesonado a dos aguas.

-¿Y qué pasó con ella?

-Con motivo de la desamortización, pasó a manos del Ayuntamiento, que la destinó a escuela de primeras letras y a aula de la Academia de Dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

-¿Y cómo es que no se conserva?

-En 1953, el Ayuntamiento decidió demoler la capilla y el portalón de la huerta para, sobre su solar, trazar la calle San Francisco, que enlaza Domingo Déniz con Primero de Mayo. Las palas mecánicas dejaron entonces al descubierto las sepulturas de los hermanos cofrades de la orden terciaria, que habían elegido aquel lugar como su última morada.

-¿Qué hicieron con sus cuerpos?

-Trasladarlos al cementerio.

-Ahora entiendo algo que siempre me extrañaba cada vez que pasaba por esa calle: por qué el campanario estaba separado de la iglesia.

-No es un campanario, es una espadaña –replicó.

-¿Cuál es la diferencia?

-La espadaña es un muro elevado con uno o varios vanos, para las campanas, que suele ser más sencillo y de menor tamaño, mientras que el campanario es una estructura más compleja.

-¿Y por qué aquí es una espadaña?

-Porque, haciendo honor a la legendaria pobreza de la orden franciscana, su monasterio no debía tener un campanario, sino una espadaña. Fíjate en su sencillez, es toda de cantería y, en lo alto, a dos tercios del suelo, solo hay un balconcillo de madera con balaustrada recortada que lo abraza. Como puedes ver, lo remata el campanil con dos arcos gemelos que nacen a la altura del balcón y, encima, uno más pequeño, los tres con campanas.

-Pero en la foto moderna hay algo que lo diferencia de la otra –interrumpí–. La parte superior de la espadaña, en concreto el área que corresponde al campanil, es de otro color.

-Es cierto. En 2003 se tuvo que reconstruir el balconcillo de madera que corona parte de los nichos en los que se alojan las tres campanas y la parte superior de la espadaña –el área que corresponde al campanil– fue finalizada con cantería nueva; por eso contrasta sensiblemente con el resto.

El anciano recordó entonces al mayor genio que han dado las islas:

-Benito Pérez Galdós, vecino de la parroquia, expresó en una entrevista que en 1910 le hizo la revista Por esos mundos, refiriéndose a las campanas de San Francisco: «Su son no lo confundiría con ningún otro. Lo distinguiría entre cien que tocasen a un tiempo».

Al terminar la conversación, miré de nuevo la foto, también de 1910, con otra mirada. La espadaña ya no era únicamente una estructura de piedra, sino el último testigo de un conjunto conventual que marcó el origen y la identidad de la ciudad. Humilde y erguida, parecía seguir tocando sus campanas en silencio, recordándonos que, aunque las piedras cambien y las huertas desaparezcan, la historia late todavía en el aire de la ciudad.