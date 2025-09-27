La vergüenza de quienes difundieron el vídeo de una pareja en un momento íntimo. / LUIS VEGA

Yo pequeñita, un karaoke, corría y corría el color por las frases en la tele llenándolas con lo que se suponía que tenía que ser mi voz pero yo más tiesa que un cheeto rizo y la gente encogiéndose de hombros y siguiendo con sus conversaciones porque allí nada absolutamente nada que ver, solo una niña aterrorizada y roja y casi temblando y preguntándose qué habría podido ser ese momento sin vergüenza, qué sería ella sin vergüenza, quién se le revelaría ahí guardada en su cara de angustia y más abajo, más abajo, quitando la capa horrible como cuando se quita la tapa de una lata de atún, la verdadera. Ella.

Lo mismo les pasaba a mis primas. Solíamos encerrarnos a cantar en un cuarto de la casa de mi abuela. Teníamos un grupo. Componíamos y todo. Allí todo fluía, pero, en cuanto salíamos por esa puerta y nos disponíamos a enseñar algo de lo que habíamos ensayado, se nos cortaba la respiración y no había manera. Me resultaba más fácil ver esa otra-cara-enterrada de la vergüenza al verlo en una de mis primas, la que más soñaba con cantar y la que más miedo escénico tenía: yo admiraba mucho su voz y deseaba que pudiera sacarla del cuarto. Pero la vergüenza a veces parece un muro que no se puede escalar, cero rugosidades en las que encajar el pie para ir subiendo subiendo, y cuántas cosas se nos quedan dentro de cuartos con figuritas de ángeles y cruces que dan miedito y olor a abuela.

Sigo pensando en esto a menudo. Sara Ahmed, en La política cultural de las emociones (Libros UNAM, 2015), habla de la vergüenza de una forma que me interesa muchísimo: las emociones no son meramente corporales y genuinas, son sociales, culturales, políticas, se pegan a los objetos y a las prácticas a través de un aprendizaje de lo que se debe hacer y ser o no. Y la vergüenza, pilotito encendido a tope de volumen, aparece cuando estamos fallándole a lo que hemos aprendido que es «normal». Está esa vergüenza de ¿y si no canto lo suficientemente bien, y si yo no soy adecuada para cantar, y si se ríen de mí (es decir, y si desato otra emoción en otres que resalta que yo represento algo malo)? Esta tiene muchísimo que ver con si nos adaptamos o no a la virtuosidad «necesaria», a las formas de hacer ya establecidas y validadas, a esa dicotomía tan contraproducente entre «lo hecho totalmente en serio» y «lo hecho para disfrutar hacerlo». Luego está esa vergüenza, de la que en realidad supongo que sale la otra, de ¿y si soy un monstruo?

Monstruo es una palabra fuerte. Por eso la elegí. Lo podría haber dicho de mil maneras. Porque, al final, me estoy refiriendo a no ser de una determinada manera, lo que puede cumplirse siendo de muchas: ¿y si no pertenezco al grupo de sujetos que lo hace y lo es todo bien, y si no soy representada en una neutralidad que se supone que representa a todes, y si no cumplo todas las normas-requisitos-soy uno de esos cuerpos a los que se les pegan emociones negativas-se me pegan a mí hacia mi propio cuerpo, ser, persona? Sara Ahmed plantea que la vergüenza es la tensión de romper una norma social. Algunas personas rompen las normas sociales con su mera existencia, porque las normas sociales no están hechas para ellas. En esos casos, lo que no da vergüenza es quedarse calladite cumpliendo el rol asignado, ser le perfecte oprimide. «Salirse del tiesto» aterra.

Es decir, la vergüenza es una especie de pegamento social que intenta mantenerlo todo en su sitio, cada figurita clavada en su pedestal y de ahí no se mueve nadie eh colega que si no todo se desregula y vamos a ver qué cosas nos vemos obligadas a aprender de lo que es ser humane y todo eso. De todo lo que es ser humane cuando no hay que serlo de tal o cual manera. Porque, y esta es una idea manida pero muy poderosa, la diversidad no es solo algo «a tolerar», sino algo que estira la vida y la elastifica, algo que nos enseña a todes a ser más nosotres mismes, algo que aumenta radicalmente las posibilidades de vida que tenemos y nos libera de cargas vigilantes y vergonzosas. Todes tenemos vergüenza. Porque nadie es la norma al 100%. La norma está hecha para que no lleguemos y nos contengamos.

Para que suframos, básicamente.

Para que no cantemos, al final. De ese primer tipo de vergüenza (que, como decía, está relacionado, porque no atrevernos a cantar en el karaoke tiene mucho que ver con no sentirnos quienes sí podrían hacer el ridículo sin ridículo) saco su idea central: cuánto podríamos ser sin vergüenza. Cuando dejas de intentar escalar el muro, descubres que tiene una puertita.