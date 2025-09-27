Vivienda, urge un pacto de Estado / La Provincia

Un 91% de los españoles exige un Pacto de Estado por la vivienda. Y este consenso es claro entre los votantes de todos los partidos, superando el 95% de apoyo entre votantes de PSOE y Sumar y el 80% entre los de PP y Vox. Es una de las principales conclusiones del Observatorio de la Vivienda impulsado por Prensa Ibérica y Banco Santander con la colaboración de beBartlet, a partir de los resultados de un estudio percepción social a 2.500 personas en toda España.

La misma voluntad de acuerdo entre los españoles se extiende a políticas concretas, como la reforma de la paralizada ley del Suelo, que contaría con el apoyo del 79% de los españoles (incluidos el 85% de los votantes del PSOE y el 82% del PP). Una reforma pensada para simplificar trámites administrativos y agilizar la construcción de viviendas, defendida tanto por el PSOE (y el PNV) como por el PP, pero que está paralizada en el Congreso por los vetos cruzados entre los dos principales partidos.

No es de extrañar esta transversalidad a la hora de reclamar voluntad política y soluciones, ya que la falta de acceso a la vivienda preocupa a toda la población. En una escala del 1 al 10, la ciudadanía española otorga un 8,6. Los votantes de PP (8,6) y Vox (8,8), muestran una inquietud superior a la que tienen los del PSOE (8,5). Es un sentimiento compartido por todos.

Aunque esta preocupación es unánime, los electores de los diferentes partidos no coinciden siempre en las causas del problema. Los votantes de PP y Vox apuntan a la falta de construcción de vivienda nueva, los impuestos altos y la excesiva burocracia. Los mensajes de estos partidos coinciden con lo que esperan sus votantes. Por el contrario, los votantes del PSOE, Sumar y los partidos de izquierda nacionalista, señalan sobre todo a los alquileres turísticos. Estas diferencias en el diagnóstico conllevan también diferencias en las soluciones propuestas. Mientras que los votantes de PP y Vox defienden construir más viviendas y agilizar la resolución de ocupaciones ilegales, los votantes de PSOE y Sumar apuestan por limitar los precios del alquiler y, en menor medida, por subvencionar la rehabilitación de viviendas y por conceder avales a la compra de primeras viviendas.

Los datos confirman que los jóvenes son el grupo más castigado por la crisis de la vivienda. Y esto es muy grave, porque las dificultades de los jóvenes hoy multiplican las que pueden tener en el futuro. Son los que más viven de alquiler y, en la mayoría de los casos, lo hacen por no poder reunir la entrada de una hipoteca. De hecho, el 54% de los jóvenes cree que las condiciones bancarias actuales pueden estar dificultando el acceso a una hipoteca. Estos jóvenes señalan la falta de vivienda y los alquileres turísticos como las principales causas del problema y apuestan por topar los precios del alquiler y avalar las compras públicas. Su preocupación se traduce en una mayor importancia del tema a la hora de decidir su voto, ya que otorgan un 6,7 de 10 a la influencia de las propuestas de vivienda de los partidos en su elección, por encima del 6,3 de la población general.

El problema de la vivienda también muestra una clara brecha entre el mundo rural y el urbano. En los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 79% de los residentes son propietarios, mientras que en las grandes ciudades, este porcentaje se reduce al 63%. Las causas percibidas también varían. En las grandes ciudades, la ciudadanía percibe que las principales causas que encarecen los precios de la vivienda son la falta de construcción y los alquileres turísticos, mientras en los municipios más pequeños, se culpa a los costes de construcción y a los altos impuestos. Esto subraya que no existe una única solución al problema de la vivienda y que las políticas que se impulsen deben tener en cuenta las diferentes realidades que integran este fenómeno, también a nivel territorial.

Tras los primeros resultados del Observatorio de la Vivienda, Prensa Ibérica y Banco Santander, con la colaboración de beBartlet, iniciaremos un proceso de escucha activa por el país en el que a partir de las evidencias, de entender las prioridades y preocupaciones de la ciudadanía, compartiremos diagnósticos y construiremos soluciones. En el conjunto de Europa, los próximos cinco años definirán el próximo siglo y es el momento de acelerar las (buenas) decisiones. n