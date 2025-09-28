Jueces, sumarios y croquetas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el congreso autonómico del PSOE en Castilla y León. / NACHO GALLEGO / EFE

Volvieron los jueces de vacaciones y el otoño amenaza a Pedro Sánchez como un despertador sin botón de detener la alarma. El primero en abrir la sombrilla judicial fue Peinado, que anuncia jurado popular para la señora del presidente. Si Begoña Gómez llega a juicio se verá sometida a la lotería emocional de un grupo de ciudadanos que, en circunstancias normales, estarían juzgando a quién expulsar de la Isla de las Tentaciones, no a la primera ­dama.

Mientras tanto, el hermanísimo calienta banquillo con más nervios que Vinicius, de manera que el debate sobre el estado de la nación se traslada al debate sobre el estado de la familia. Y para continuar con el papeleo con membrete judicial, la «banda del Peugeot» deviene en cuadrilla patibularia. Han pasado del utilitario de campaña al auto judicial. Al amado líder el nudo de la corbata le aprieta con opresión preventiva.

En la mueca que le queda por sonrisa, Sánchez mantiene ese rictus de teflón de sartén cara que ni el ácido sulfúrico de la realidad corroe. El Presidente prometió resistir y resistirá, pero la agenda otoñal parece escrita por el guionista de «The walking dead»: los cadáveres políticos se multiplican y se le asoman al cogote.

Los asuntos penales que amenazan a Sánchez son como las croquetas de la monja de Barbón: por esconder tres debajo de la alfombra, va a tener que tragar diez a dos carrillos. Octubre no le trae al PSOE la vuelta al cole, sino un máster acelerado en Derecho Penal. Y, al final, puede que descubra que el único jurado popular que le queda de verdad es el que acude a las urnas.