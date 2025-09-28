Una ventana de oportunidad

El Sanchismo abdicó de la bandera del pueblo saharaui y se plegó, sabe Alá por qué, a los intereses de Mohamed VI sobre el Sáhara. No convirtió la invasión de Ucrania en un monotema político. Y jamás se ha interesado —ni él ni nadie siendo justos— por los crímenes contra la humanidad que se vienen realizando ante el pasotismo mundial en los mataderos de Sudán y Sudán del Sur, con casi un cuarto de millón de víctimas. Es el mismo desinterés, marca de la casa, con el que Europa ignoró la masacre de Ruanda, en donde murieron asesinadas casi un millón de personas o la carnicería de los Balcanes, que se llevó por delante ciento cincuenta mil vidas.

Es todo un cambio que Occidente haya reaccionado con tanta intensidad contra la matanza de Gaza. Netanyahu, el presidente de Israel, debe ser hoy el tipo más odiado del mundo, lo cual, existiendo Putin, tiene mucho mérito. Los países le hicieron un clamoroso vacío en la ONU y los medios de comunicación europeos, que llaman «guerra de Gaza» a lo que no lo es —un grupo terrorista no es un ejército— han hecho suya la causa palestina. La especial dimensión del conflicto y su amplia repercusión mediática ha provocado cosas tan extrañas como que líderes europeos tan antagónicos, como la italiana Giorgia Meloni, de la ultraderecha, y Pedro Sánchez, de la izquierda verdadera, acaben tomando medidas similares y enviando buques de la Armada para proteger a esa flotilla de ayuda humanitaria organizada al margen de los gobiernos. Una que ha sido atacada, de momento, con fuegos artificiales y música de Abba.

En este contexto merece la pena señalar que incluso antes de la tormenta mediática palestina el CIS había determinado que el PSOE había subido hasta el 33% en intención de voto, poniéndose a la cabeza de las preferencias políticas en este país. O lo que es lo mismo, que Pedro Sánchez estaba que se salía. Y eso que aún no había empezado a darse de hostias con Israel.

O sea, que el hecho de tener Santos Cerdán en el talego no le ha quitado ni un voto, sino que le da miles de apoyos más; que el fiscal general haya sido encausado por filtrar información privada de un ciudadano que es pareja de una acérrima enemiga política del presidente, ha supuesto que el electorado le premie; que los trapicheos de Koldo con las mascarillas en las autonomías, Canarias y Baleares principalmente, han provocado una oleada de respaldo de los contribuyentes españoles y que el ejército de chicas de pago de Ábalos ha disparado hasta la estratosfera el voto femenino. Todo va viento en popa según el CIS.

Las encuestas privadas dicen otra cosa. Aseguran que las derechas suben y las izquierdas bajan. Que crece mucho la extrema derecha y se desploma mucho la extrema izquierda. Que el partido del grisáceo Feijóo es el más votado. Y que lo que queda del PSOE, después del paso del Sanchismo, se está aproximando vertiginosamente a su suelo histórico.

Es un escándalo, aunque ya no escandalice a nadie, que un organismo oficial se haya convertido en el eco de los sueños húmedos de Moncloa. En el diario Gramma particular de un presidente que necesita leer buenas noticias. Pero hay una prueba empírica de que lo que dice el CIS no es real, porque el presidente lleva tres años sufriendo sin aprobar unos presupuestos; pierde votaciones como cañonazos y soporta, con los dientes apretados, todas las presiones y los chantajes de sus socios. Y a pesar de todo aguanta, porque sabe que si convoca unas elecciones saldrá sin plumas.

Pero España es un país de fenómenos políticos adversos. Hay danas que te coge en pelota picada y cuando menos te lo esperas. El partido esencial para la construcción de la democracia, la UCD, pasó de tener una mayoría absoluta en el Congreso a desaparecer del mapa. Peor incluso que lo ocurrido con la eutanasia de Ciudadanos o con el batacazo de Podemos. Vivimos tiempos líquidos y las cosas pueden cambiar en apenas una semana. Ya lo vimos aquel trágico 11-M terrorista.

Sánchez, por tanto, habrá encargado ahora otro sondeo urgente. Uno de verdad. Sin cocina. Con ‘su’ tele pública tematizada y la sincronizada gubernamental presentándolo como el gran héroe internacional, no existe mejor momento para convocar elecciones. Puede ser su última ventana de oportunidad. Mejor ahora, antes de que un jurado popular decida sobre su esposa. Antes de ver al fiscal general en el banquillo del Tribunal Supremo. Antes de que la UCO le dé otro susto. Antes de que adelgace hasta hacerse invisible. Él contra Feijóo, Abascal y Netanyahu. Lo tiene chupado.