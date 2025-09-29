Entre la memoria y el dolor

De izqda a dcha, José Caballero Millares, J.J.Armas Marcelo, Mario Vargas Llosa y Victor Ramírez. / La Provincia

La noticia me golpea con tanto dolor como sorpresa: Pepe Caballero Millares ha muerto. Le recuerdo cuando junto con su admirado pariente y sempiterno acompañante, Agustín Millares Sall, estuvimos en un recital de poesías en la Escuela Luján Pérez.

Eran los tiempos de la dictadura fascista de Francisco Franco. En aquella ocasión casi acabo en comisaría porque en mis palabras de introducción al recital de poesía fuí interrumpido violentamente por un comandante militar que iba vestido de paisano. Hoy eso parece increible, pero era el pan nuestro de cada día en el mundo intelectual en tiempos del franquismo, o callabas, o te mandaban callar.

José Caballero Millares nació en Las Palmas de G.C. en 1935, fue Catedrático de Filología Inglesa. Entre su bibliografía cuenta con el Premio Tomás Morales de Poesía (Las Palmas, 1983) junto con otros reconocimientos, accésit al Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas (1995), Caballero Millares es autor de los títulos Punto Nuevo (1968), Contrapunto (1970), Cuadros de una exposición (1977), Manifiesto (1977), Ensayo general para una resurrección (1983), Filas del paraíso (1989), Cenizas de aproximada vida (1994), Del placer al infinito (1995) o Tiempo que siempre jamás (2011).

El apellido Millares ha jugado un papel en mi vida. No sólo por Pepe Caballero. Y cuando la lectura interrumpida del Luján Pérez ocurrió se forjó un nuevo eslabón en la cadena de mi vida. Recuerdo que estaban presentes Manolito González Barrera, Pedro Lezcano Agustín Millares Sall y Jose Caballero Millares, entre otros. Afortunadamente el militarote estaba solo y la cosa no fue a más. Yo naturalmente ya no pude tomar la palabra de nuevo.

Pepe Caballero estaba siempre en todos nuestros actos públicos y recitales. En otra ocasión, en el Club Victoria, situado en la playa de Las Canteras, celebramos un recital de poesías que presentaba Alfredo Herrera Piqué y en el que recitaban Manuel González Barrera, Pepe Caballero y yo (leyendo poesías de Agustin Millares que por enfermedad no podía asistir). Esta vez no había entre los asistentes ningún militar y yo sólo hablé cuando al final se entabló un coloquio.

Hoy desde el frío análisis que permite la distancia temporal, resulta difícil entender lo que suponía hablar públicamente de libertades y democracia. Y entonces yo era secretario político de una célula – secreta y clandestina- del ilegal y perseguido Partido Comunista de España. Nuestra célula se llamaba Pérez Galdós, nombre que le habíamos dado nosotros en honor y memoria de nuestro gran escritor democrático canario.

Nuestras actividades eran politico-culturales ya que cualquier acto público que propagase ideas y sentimientos suponía un avance en propagar ideas contra las de la Falange y el clerical-fascismo imperante. Algo más que un botón de muestra de nuestra actividad fue la edición del libro Poesía Unánime de Agustín Millares Sall con un prólogo de Isidro Miranda Millares.

Lo editamos en la Imprenta de Pedro Lezcano. Y la cubierta era una ilustración pictórica de Manolo Millares. La edición la financiaron Manuel González Barrera, Manuel González y yo de nuestros bolsillos privados con la idea de iniciar una colección a nuestro cuidado. El libro resultaba «rojo» tanto en la portada como en el interior.

Era el año 1967 y hacía mucho tiempo que Agustín Millares Sall no había podido editar nada nuevo, más por razones políticas de la prohibitiva censura oficial de la dictadura, pero también por razones económicas.

El día en que se acabó de imprimir el libro Poesia Unánime hicimos un pequeño acto celebratorio al que asistieron los obreros impresores Pedro Lezcano, Isidro Miranda, Germán Pírez, Agustin Millares, Pepe Caballero Millares y nosotros. El acto no era público por razones obvias, ya que no queríamos correr el riesgo de una prohibición.

En los días siguientes celebramos reuniones en casa de Agustín Millares y leímos poemas de aquella selección. Los tiempos era dictatoriales, pero el régimen franquista quería entrar o al menos tener buenas relaciones con el nuevo Mercado Común Europeo. Y eso hacía que las medidas fueran menos violentas y con apariencia «liberal».

Ya no eran los tiempos del siniestro comisario Conesa que en 1950 en Las Palmas había ordenado la detención de algunos colaboradores de la revista Planas de Poesía porque en Radio Moscú en la emisiones en español habían leído un poema de Agustin Millares. En aquellas Planas de Poesía colaboraba con sus dibujos el pintor Alberto-Manrique de Lara, que sería, bastantes años después, profesor particular mío de Geometría Descriptiva.

Como se ve la familia Millares a la que pertenecía Pepe Caballero Millares era una familia de artistas e intelectuales. Pepe Caballero a lo largo de su vida publicó numerosos artículos en la prensa isleña, así como poemas propios en las revistas Fablas o Millares -en esta última formó parte de su consejo de redacción-. También colaboró en la edición de la segunda época de la revista Planas de Poesía y participó en lecturas de poesía, a título individual o de manera colectiva, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna o en el Ateneo de la misma ciudad, en El Museo Canario de Las Palmas o en otros centros culturales, como el ya mencionado Club Victoria.

Y recuerdo diversas reuniones políticas no públicas, sino en nuestras casas, donde discutíamos diversos temas. Curiosamente Isidro Miranda Millares resultó ser pariente lejano mío. Mi bisabuelo había sido jefe de la Masonería en Las Palmas de Gran Canaria, cosa que yo tampoco sabia por haberlo ocultado cuidadosamente mi muy católica madre, Teresa Miranda de la Nuez.

Para mí, además de mis apellidos familiares Díaz Miranda, hay apellidos íntimamente ligados a la aventura de mi vida: dos de ellos son los Millares y los Cantero.

Y en Magdalena Cantero, esposa de Agustín Millares Sall, se fusionaron ambos los Cantero y los Millares dando nacimiento a una pleyade enriquecedora de nuestro Archipielago.

La revista Mujeres en la Isla que fue emblemática del periodismo femenino por su exquisita presentación e impresió, organizaba actos culturales. A mí me ofrecieron la oportunidad de dar una conferencia a la que asistieron naturalmente Agustín Millares, Isidro Miranda, José Caballero, el perodista Luis Jorge entre otros, Fue de alguna manera auspiciada por la anticlerical e ilegal Iglesia Cubana (que no era ni cubana ni iglesia, sino un grupo de amigos de los que formaban parte, entre otros, Luis Hernández Crespo, J.Falcón Sanabria, afamado compositor, Luis Alsó, etc.) José Caballero Millares no era miembro activo del grupo, pero era nuestro amigo y simpatizante. Y la Iglesia Cubana no era del Partido Comunista, aunque más tarde muchos de ellos acabarían militando en su filas.

El Hotel Madrid, no muy lejos del Gabinete Literario, está ubicado en el número 4 de la Plaza Cairasco, en el corazón o en los riñones, según se mire, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En una de sus habitaciones, pernoctó el general Francisco Franco antes de dar el golpe de Estado contra la Segunda República que acabaría desencadenando la Guerra Civil y millones de muertos y exilados, pérdidas de libertades, etc. Actualmente, el hotel conserva intacta la habitación y la cama donde el General se alojó antes de transformar por completo la historia del país y dar inicio a tres años de intensos acontecimientos bélicos.

Y en los nuevos tiempos instaurados a sangre y fuego por el Generalísimo creció nuestro poeta grancanario José Caballero Millares, cuya obra es muy sólida y seria, que falleció el martes, a los 90 años. Estaba adscrito a una generación de escritores verdaderamente histórica, la de la Poesía Canaria Última, originarios de un cambio en la poesía isleña. Tal generación incluye a nombres como Eugenio Padorno Jorge Rodríguez Padrón, Juan Jiménez o Lázaro Santana. Pepe Caballero deja tras de sí un legado literario que trata sobre la memoria, el tiempo, el amor o la muerte, que corona con el poemario Tiempo que siempre jamás (Anroat, 2016).

En la obra de Miguel Hernández hay tres temas importantes que aparecen en sus siguientes versos: Llegó con tres heridas:/la del amor, /la de la muerte, / la de la vida. Y han sido temas constantes en la obra poética de Pepe Caballero Millares, en su vida hasta su muerte. Descanse en paz.