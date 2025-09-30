Impunidad de baja intensidad

Muchos se han quedado estupefactos al ver que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no estaba en su puesto al decretarse una nueva alerta de máximo riesgo por lluvias en su país.

Este individuo despreciable se hallaba en una convención del Partido Popular que se celebraba en Murcia bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijoo, correteando entre sus homólogos y enseñando sus dientes amarillentos a las cámaras.

Hace menos de un año una DANA causó 224 muertos y más de 2.000 desplazados, y provocó daños materiales por valor de centenares de millones de euros. Fueron las peores riadas en el último medio siglo. Y fue advertida por los meteorólogos.

El Gobierno autonómico actuó tardía, torpe, displicentemente. Muy pronto se supo que el propio Mazón no se incorporó al Centro de Emergencia hasta última hora de la tarde, cuando ya se había ahogado gente y la situación en varios núcleos de población era desesperada. Llegó directamente de una comilona de cuatro horas.

Después mintió. Mintió una y otra vez sobre la información de la que disponía y sobre su hora de llegada al Centro de Emergencias. Y todas esas mentiras fueron quedando en pelotas mientras se conocían los hechos.

Hay que tener un cuajo infecto para actuar como lo hizo Mazón esa tarde, para mentir canallescamente en los días y semanas siguientes, para escupir sobre su dignidad institucional y aferrarse al sillón.

Pero, hasta cierto punto, los hechos le han dado la razón. No le ha ocurrido a nada. Ahí está, con su sonrisa de conejo tragón, saludado por sus pares, repartiendo besos y abrazos y amigos para siempre.

En cualquier país Mazón hubiera dimitido pocos días o semanas después de la catástrofe y se hubiera metido bajo una piedra. Pero ahora mismo tiene muchas probabilidades de repetir como candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Valencia.

Y precisamente por eso estaba tan tranquilo en Murcia. Si no me echan a patadas después de la riada mortífera, si todavía no estoy siquiera investigado judicialmente, ¿por qué no me voy a marchar a Murcia, uno de los 300 del Leónidas de Peares, y quedarme incluso para el picoteo? Tampoco le va a ocurrir nada.

La impunidad es una extraña sensación que se apodera de muchísimos cargos públicos cuando acceden al trono. No estoy hablando de ensueños en los que se deleitan cortando la cabeza de oponentes o robando a mansalva.

Existe una suerte de impunidad de baja intensidad que se manifiesta en comportamientos y actitudes: amenazar, presionar indebidamente, despreciar con grosería taimada, pillar atajos administrativos, mentir profusa y deliberadamente sobre todo.

Y esta conducta se ha convertido en parte de la cultura política a derecha e izquierda: un rasgo del establishment.

No ocurre nada. No ocurre nada –incluso– si no digo cuánto gano mensualmente como presidenta del Parlamento.

No ocurre nada si el ayuntamiento donde gobierno –y donde gobierna mi partido hace ya una década– ha perdido la gestión del dominio público de la avenida de Las Canteras por torpeza, por desidia, por gandulería, porque Augusto Hidalgo no fue un alcalde, sino una desgracia sonriente que ahora vegeta (cobrando) en el Cabildo.

La comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante el covid –que ahora boicotea el PSOE– es otro ejemplo muy ilustrativo. Existen otras contrataciones delicadas y procedimientos racionalmente sospechosos, pero resultan incontrovertibles los cuatro millones de euros públicos que cobró una empresa asombrosamente favorecida a cambio de nada, y de los cuales no se ha podido recuperar un céntimo.

Los socialistas no creen que deban asumir ninguna responsabilidad política por consentir –por no usar otra palabra– este latrocinio. Los socialistas quieren impunidad para los cargos públicos que en ese momento gobernaban Canarias, empezando por el presidente Ángel Víctor Torres.

Cuatro millones de euros es el equivalente a lo que cobran anualmente 200 pensionistas.

Es sumamente peligroso que los políticos siempre se salgan con la suya pese a sus errores o sus sinvergüencerías. Que nunca ocurra nada. Que la impunidad, pequeña o grande, les acompañe como un ángel de la guardia.

A veces parece que en la democracia los únicos que sobramos somos los votantes.