¿Cómo llevan ustedes la rutina? Yo he de reconocer que le tengo cierto aprecio. Claro, esa querencia creo que es algo que dan los años. La necesidad de sosiego, de calma, que no es lo mismo que la necesidad de control. Sin embargo, me aterra convertirme en un hámster, que ya lo he sido. Sí, hubo un tiempo en el que me descubrí llevando la vida del roedor. Y nada tenía que ver con comer pienso, ni hacerle la gracia a un dueño que ve divertido tener a un animal dentro de una jaula, sino más bien con dar vueltas y más vueltas en una rueda sin destino. Porque la rutina tiene sus luces y sus sombras.

Sus momentos de paz, que nos vienen muy bien, y sus instantes de desconexión del aquí y ahora, que no son tan beneficiosos. Cuando hablo de vivir como un hámster me refiero a esas etapas de nuestra existencia en las que nos olvidamos de nosotros mismos y del autocuidado. Esas épocas en las que nuestro día a día se reduce a trabajar, cumplir con las obligaciones y dormir, para repetir la misma letanía al día siguiente.

Hace un tiempo que decidí que no quería esa vida y no, no me dedico al dolce far niente (qué más quisiera), solo he aprendido en qué momentos subirme a la rueda, pero también, y lo más importante, cuándo bajarme de ella. Por eso le doy tanta importancia a mi tiempo libre. A hacer cosas que me nutran, me enriquezcan y me ayuden a desconectar. El mundo seguirá ahí esté o no pendiente de él. Saben que me encanta leer y, en especial, la novela negra.

Este artículo no es para hablarles de rutinas ni ratones, sino para contarles que, del dos al cuatro de octubre, en la Casa Museo José Saramago y en el Teatro Municipal, en Lanzarote, se celebrará el encuentro Novela Criminal en Tías. Un dato importante que les va a encantar leer es que todas las actividades son gratuitas, pero cuidado que los espacios tienen aforo limitado.

Entre los invitados estarán Miguel Aguerralde, Mercedes Rosende, Marto Pariente, Diego Ameixeiras, Kiko Amat, entre otros. Esta actividad la organiza la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal y tiene vínculo con el Festival Tenerife Noir, que se celebra en marzo. ¿Habrá algo más además de las mesas redondas? Sí, Javier Fernaud representará el monólogo Carvalho debe morir.

Estos encuentros me parecen un planazo, porque además de descubrir nuevos escritores, me divierte ese juego en el que discernir qué es ficción y qué realidad, pues los tiempos que estamos viviendo le dan mucho contexto al viejo cliché «La realidad siempre supera a la ficción». Si no tienen nada mejor que hacer esta semana y quieren bajarse un ratito de la rueda, les invito a sumergirse en el mundo del crimen, metafóricamente hablando, claro.