Breverías 164

Las 'apps' de DeepSeek, ChatGPT y Google Gemini

El otro día en un almuerzo de amigos, uno de los comensales, por cierto una eminencia en el mundo de las letras, proclamó enfáticamente: «¡Yo no creo en la inteligencia artificial!»

Me recordó un poco la actitud de Unamuno, en su famosa arenga: «que inventen ellos»

Por no mencionar la aversión de D. Miguel a la modernidad cuando afirmaba: «¡me cago en el vapor, la electricidad y los sueros inyectados!»

O en su rimbombante aseveración: «la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante». Proclamas que por cierto le valieron más de una colleja.

No recuerdo exactamente la frase pero en la correspondencia entre Ortega y Unamuno, el primero le recriminaba su actitud, comparándolo con el gamberro que en las fiestas de pueblo se entretiene rompiendo las lamparitas de iluminación del recinto.

*

Yo tampoco sé hasta qué punto «creer» en un fenómeno que ya está en nuestras vidas, y cada vez con mayor pujanza. Pero por curiosidad el otro día puse a prueba el chat de inteligencia artificial GPT sobre un tema del que había escrito en esta misma columna el jueves pasado: «Concisión». En mis reflexiones ensalzaba dicha cualidad, sobre todo a la hora de escribir un artículo que por su brevedad y calidad mereciera los minutos que un lector apresurado habrá de invertir en su lectura. Verán que no digo «perder» sino invertir.

Pues bien le ordené al chat que me revelara en 400 palabras las virtudes de la concisión, especialmente en el artículo breve. Y a ser posible, con cierta distancia irónica, un poco para emular el tono de mi propio artículo sobre el particular.

*

Estuve a punto de enviar la versión IA al periódico, aunque no estoy seguro que mi director la aceptara, sea por razones éticas, o para no verse tentado de prescindir, a la vista del resultado, de uno de sus más fieles columnistas.

Si quieren saber mi opinión, ni objetiva ni desinteresada, en la comparación entre el intento de la versión robotizada y (¡ejem!), el fruto de una inteligencia natural superior… ¡no había color!

Es cierto que el análisis de las virtudes de un texto conciso eran meticulosamente puestas en valor en el texto artificial: el respeto al lector, la claridad, la precisión, la poda de todo excipiente innecesario etc. Pero aunque el estilo en general fuese correcto, si bien algo frío y desangelado, los esfuerzos por darle algún toque de humor eran patéticos, metidos con calzador.

*

Y si hemos de sacar alguna conclusión de este experimento, es sin duda el déficit de humanidad del artículo, al no aportar como el del que suscribe varias anécdotas personales a las que claro, no tenía acceso GPT. (Por lo menos que yo sepa y de momento, oiga...).

Y por supuesto que todavía no parece preparada la IA de este chat para interpretar algo que puede ser a veces irracional y disparatado, pero por ello tan humano, como el sentido del humor. n