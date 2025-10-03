Gym Morrison / La Provincia

Confieso que me he apuntado a un gimnasio. Ya no puedo jactarme de formar parte del pequeño porcentaje poblacional que reniega de estos establecimientos. Debo tragarme el orgullo y admitir que soy una más. Hasta ahora, siempre contaba que me apunté al de la universidad y, tras visitarlo una tarde, no regresé nunca.

Las circunstancias se han impuesto: una reciente cirugía de espalda y la constancia de que llevo años haciendo mal las tablas de fuerza en casa han bastado para empujarme a cambiar de hábitos, con la esperanza de que mi cuerpo no se acabe resintiendo a medio plazo. No me ha quedado más remedio que acudir a una entrenadora personal. Sí, como las influencers. Solo que yo no me grabo en vídeo para subir contenido a Instagram: acudo tres veces por semana como Dante siguiendo a Virgilio por los nueve círculos del Infierno, con una camiseta básica de Easy Wear y unas mayas de imitación adquiridas en el top manta –nada que ver con los sofisticados atuendos de Nike y Adidas que quedan tan bien en las stories–.

Los prejuicios nos hacen concebir la errónea idea de que, dentro del gimnasio, vamos a encontrarnos exclusivamente a sudorosos forzudos levantando pesas que ocupan más que su propio cuerpo o a las mencionadas influencers, jóvenes y bellas, con la capa de maquillaje impecable. La realidad me golpeó nada más entrar, cuando descubrí que allí se hallaba una fiel representación de la población española en toda su diversidad: desde los consabidos forzudos hasta señoras sexagenarias, pasando por muchachas con gafas de montura gruesa y sudaderas de anime, con pinta de haber leído en su adolescencia la saga completa de Eragon. «Un gimnasio para dominarlos a todos», pensé; Sauron ya no necesitaría el Anillo Único.

Ahí fuera, el mundo gira y ya puede estar nevando o haciendo cuarenta y cinco grados, ya puede ser Navidad, que el gimnasio nadie se lo perdona. Abre de seis de la mañana a dos de la madrugada. Es ese lugar de común encuentro en el que cada uno va a lo suyo y a nadie le importa el resto: ¿qué mejor reflejo de la sociedad actual? Así deberían ser las bibliotecas, pero jamás alcanzarán tal grado de popularidad. Hace poco, afirmé que el fútbol es el nuevo opio del pueblo, pero he de rectificar: ese puesto lo ocupa el gimnasio.

Yo no corro el riesgo de aficionarme. Acudo por salud –qué remedio– y, a lo mejor, algún día consigo no aborrecerlo. Sería un estupendo primer paso. Mientras tanto, me cuelo en la sala de clases virtuales de «stretching» –no son muy populares, a juzgar por lo vacía que está siempre– para realizar mi tabla de ejercicios sin sentirme observada o juzgada, aunque esto es poco probable, ya que, como he dicho, todos van a lo suyo. El caso es que me invade la culpabilidad cada vez que alguien cruza por delante de la cristalera de la sala, camino a los vestuarios, porque temo que sea un monitor y me eche la bronca por estar ocupando ese lugar sin interesarme siquiera en encender la pantalla a través de la cual recibiría las para mí enigmáticas clases de «stretching».

Hay que decir que no todos los gimnasios son iguales. Cambian los precios, el formato de matrícula, la cantidad de gente que te rodea… En el de mi barrio, como en la mayoría, te torturan de manera constante con reguetón. En el de mi entrenadora, sin embargo, apuestan por el rock, y el otro día, mientras ejecutaba esa forma de tortura contemporánea que llaman «sentadillas», pusieron una canción de The Doors. Entonces, recordé que hace unos años, por casualidad, descubrí que en Argentina había un gimnasio que ostentaba el hilarante nombre de «Gym Morrison» en cuyo rótulo aparecía dibujado el perfil de Jim Morrison, el vocalista de The Doors.

La verdad es que tiene gracia. Lo que no me hace tanta es que todo el mundo diga que «va al gym» o al «entreno» (por «entrenamiento»). Respecto a lo segundo, está recogido en la RAE, pero su creciente popularización me repatea. Resulta que comenzó siendo frecuente en el español de América y, desde ahí, se extendió. Ahora lo dice hasta mi IWatch.

Pero si voy a hacer de lingüista repelente, he de añadir que ya me parecen dudosos simplemente el sustantivo «entrenamiento» o el verbo «entrenar» en este uso concreto: cuando entrenas, entrenas para algo. Para una maratón, una prueba de natación sincronizada, un partido de baloncesto… ¿Pero para qué está entrenando la gente que dice eso de «voy a entrenar» cuando se dirige al gimnasio? En todo caso, irán a ejercitarse, a hacer ejercicio…

En fin... He empezado hablando del gimnasio y he acabado divagando sobre cuestiones lingüísticas. No tengo remedio.