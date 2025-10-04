Alpidio desencadenado

Va a terminar siendo cierto que el PSOE tiene un grave problema con sus liderazgos insulares. En La Palma se forzó la victoria de Anselmo Pestana para darle una butaca en primera fila a fin de disfrutar la catástrofe electoral de mayo de 2023; ahora su sucesor, Borja Perdomo, intenta todavía que lo tomen en serio. En La Gomera el PSOE se ha suicidado para no molestar a Casimiro Curbelo. En Tenerife Pedro Martín fue incapaz de consolidar liderazgo alguno: durante casi todo su mandato al frente del Cabildo posó más como principito ausente que como presidente ejecutivo; Tamara Raya, con un conocimiento popular muy bajo y un carisma discutible intenta sustituirlo pero se lo toma con mucha calma. En Lanzarote Dolores Corujo es más una mala costumbre que una secretaria general y en Fuerteventura el PSOE se asemeja a una suerte de inmobiliaria que Blas Acosta controla como un CEO. La única excepción que proyecta orden y cierta fortaleza es Gran Canaria, de la que se encarga Sebastián Franquis en lo que sabe hacer mejor: la dirección del partido y la fontanería al detalle. Es una fuerza en declive político-electoral pero todavía merece el nombre de organización política.

Con todo el caso más sorprendente es el de Alpidio Armas, el mandamás socialista en El Hierro. Don Alpidio consiguió ser de nuevo presidente del Cabildo de El Hierro gracias a la escisión de la Agrupación Herreña Independiente, Asamblea Herreña. Ha padecido dos años de inestabilidad. Primero destituyó como vicepresidente al líder de Asamblea, David Cabrera, que se marchó de AHI porque después de la retirada –nunca completa – del anciano Tomás Padrón quería mandar él. Después Cabrera juró arrepentimiento y regresó a la Casa del Padre, es decir, al cargo de vicepresidente. Todo cambió hace unos días. Armas lo destituyó de nuevo –jurando por los pasillos que esta vez no volvería atrás – y luego echó con cajas desplantadas del gobierno insular a los otros dos consejeros de Asamblea. Alpidio Armas pretende agotar el resto del mandato como presidente y casi seguramente lo conseguirá. Con cínica torpeza el dirigente socialista retó a que le presenten una moción de censura. El presidente sabe perfectamente que según la ley, los consejeros de los cabildos insulares solo pueden firmar una moción de censura por mandato, y los representantes de Asamblea Herreña y el de Izquierda Unida ya firmaron la censura que descabalgó a Javier Armas y certificó el regreso de don Alpidio a la poltrona. Por lo que ha podido escuchar un servidor Cabrera, aunque inevitablemente insufrible, no se mostraba ni de lejos tan incontrolable como hace año y medio. Lo más probable es que Alpidio Armas anhelara gobernar en solitario sin moscas asamblearias a su alrededor. Jamás ha sido un político de equipo. Y lleva más de quince años como secretario general del PSOE en El Hierro. Lo que más le irrita es sospechar que quien gana elecciones o consigue gobernar en su isla son las siglas y que él se ha convertido, hace bastante tiempo, más un en problema que en una solución.

Es grotesco que en una isla diminuta como El Hierro tenga dos partidos insulares –o si se quiere insularistas- de vocación nacionalista. En lenguaje político y programa electoral AHI y AH son indistinguibles. Más temprano que tarde Javier Armas y David Cabrera deberían entenderse lo que, en este caso, como suele ocurrir, significa compartir la geografía del poder. Ese es precisamente el problema: ambos lo quieren todo aunque Cabrera un poquito más. Cabrera –en resumen-- desea presidir el Cabildo y ser diputado regional, lo que coincide con las ambiciones de Armas. Todos los implicados temen que estas ambiciones simétricas resulten innegociables. Recuerdo una vieja película de Sidney Lumet, Punto límite. Un error técnico lleva a un bombardero de los Estados Unidos a arrojar una bomba atómica sobre Moscú. Para evitar la escalada nuclear el presidente de Estados Unidos ordena bombardear Nueva York. La única manera de cerrar la paz entre AHÍ y Asamblea es que ni Cabrera ni Armas sean candidatos al Cabildo. Tienen dos buenas opciones en el Parlamento de Canarias.