No es un asunto de mera verdad / La Provincia

Al poeta sevillano Antonio Machado se le atribuye la expresión: «la verdad es la verdad», dígala, Agamenón, o su porquero. Aunque, propiamente, lo hace por boca de su heterónimo Juan de Mairena. La de Machado es, como puede desprenderse de esa premisa, una verdad existente de por sí, independiente del estatus social de quien la profiere, y por tanto a Agamenón como a su porquero, pese a su diferencial jerárquico y el sitial que a cada uno le corresponde, pese a ello, Machado entiende a ambos como sujetos igualmente competentes en su función debeladora.

Por su pureza conceptual, tan adánica posición sobre la verdad, la aproxima al velo de la ignorancia de John Rawls, quien postula que, para concebir una justicia socialmente justa, debe partirse de una posición inicial donde se elimine del conocimiento las características personales y sociales cuando se elijan los principios en que se basa la justicia.

Sin embargo, por la naturaleza de los seres que somos, se nos hace poco probable a Agamenón, en su Palacio de Cnosos, frente a una disputa acerca de la verdad interpelando o argumentando a un cuidador de cerdos. No tanto por lo que son, al fin y al cabo dos hombres igualados por naturaleza, aunque separados por la interpretación del mundo.

Aunque es algo que salta a la vista, conviene por necesario exponerlo, a Agamenón le preceden los símbolos de su representación y la encarnación de un poder soberano. No logro sino en la ficción, representar la afluencia de una verdad defendida ante Agamenón. Por el porquero. Sospecho que esta tensión fluye cada vez que se representa una relación en que el poder por una parte y la verdad entran en juego. Como hoy en día entre las instituciones de poder y la verdad, cambiando lo que haya que cambiar, se nos trasluce el paralelismo, apenas indisimulado, ofrecido por la actualidad política de nuestro tiempo post-post.

Por mor de clarificar y trazar una línea efectiva entre dos tipos de verdad que con brevedad dibujo: las hay inobjetables y las hay objetables. Entre las segundas, a esa tipología de verdad le asaltan tantos objetores y obstáculos, entre otras cosas porque la verdad no es solo un asunto de mera verdad, sino de las consecuencias de su manifestación pública donde, de hecho, radica el beneficio en que la verdad sea negada o afirmada, según el caso.

A fin de cuentas, y no es nada novedoso, sospecho que la verdad en este caso no es otra cosa que la coherencia entre los hechos y lo anunciado como verdadero, pese a ello, no existe una verdad ahí expuesta en una vitrina cual una tiara, intacta, para que el personal de modo inequívoco e inequívocamente la admire, palpe y disfrute con los sentidos del cuerpo y el alma. No se muestra así. Mucho menos ocurre todavía cuando ese artefacto averiado del posmodernismo parió, de un brote psicótico, la postverdad que nos sumerge.

Para la primera tipología la verdad se troca en unanimidad cuando el disenso está exento de rentabilidad, y no hay duda de que su expresión es multiforme. El disenso se difumina cuando la colaboración beneficia al conjunto en un plano de igualdad.

Con todo, no resulta suficiente, en sí misma, la proferencia de la verdad. El caso es que para que la verdad fructifique debe comunicarse, y el modo en que se comunique adquiere especial relevancia por cuanto es entonces cuando se revela su valor. Sin su descubrimiento y exposición a la luz pública la verdad es cosa de poco provecho, si nadie la oye ni la avienta tampoco parece que exista.

No basta con que la verdad sea indubitada. Acaso no basta, como tampoco no basta al árbol que cae en el bosque, si nadie presta sus oídos para oírlo o sus ojos para verlo caer, si no, poco aprovecha lo que ocurra con el árbol. Por tanto, el desconocimiento del hecho de que haya caído es como si no hubiera ocurrido.

Y es precisamente el hecho de que se sepa y divulgue lo que la hace efectiva. Lo que le da existencia es la luz pública, sin esa luz es como si no existiera. Desentenderse tácticamente de la verdad según conveniencia cuando dicha verdad concierne a la sociedad es como decir que los seres humanos no merecen respeto, cuidado, ni tampoco dignidad; y es que cuando se ignoran principios y fundamentos intencionadamente con la finalidad de ocultarla, cuando así ocurre para negarla, se abren las puertas al descrédito y la vileza.