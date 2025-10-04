Ayuso no fue

Raúl Acosta / El Día

Raúl Acosta es un diputado joven, como era Julia Roberts en 1993 cuando interpretó a Darby Shaw, la estudiante de Derecho que elaboró un informe donde analizaba las posibles causas del asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si el parlamentario herreño, que estudió Derecho, vio la película ‘El informe Pelícano’ se habrá identificado con el personaje interpretado por Roberts y le habrán entrado ganas de enconderse en algún lugar para protegerse de los disparos del PSOE.

Como presidente de la Comisión del Parlamento canario que investiga la compra de material sanitario durante el Covid, Raúl Acosta redactó un informe preliminar que propone cambios legislativos y protocolos para incrementar los controles en situaciones de emergencia. También recoge otras conclusiones: que las responsabilidades políticas de las posibles irregularidades, como la compra a una empresa de coches por 4 millones de euros de mascarillas que no llegaron , son del expresidente Ángel Víctor Torres y los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo. El informe lo envió Acosta a 17 diputados de todos los partidos el pasado 11 de septiembre y parte de su contenido lo publicó este periódico el 21 de septiembre. Y a partir de ese momento el PSOE montó la escandalera y convirtió a Raúl Acosta en Darby Shaw.

Dicen los socialistas que la filtración periodística daña la imagen del Parlamento canario. Una imagen que, como saben, estaba en los primeros puestos mundiales en prestigio desde que el PSOE, CC y el PP decidieran desde la Mesa del Parlamento suprimir en su web la información sobre las dietas que cobran sus señorías tras publicarse (otra vez los p. periodistas) que se habían subido un 131% las dietas que cobran por asistir a su trabajo.

Las filtraciones forman parte del trabajo periodístico y de los intereses políticos. El Senado reprobó al ministro Bolaños por la presunta filtración a periodistas del informe de la Comisión Venecia sobre la Ley de Amnistía. Esta escandalera política montada por el PSOE contra Raúl Acosta, sin ninguna prueba de que haya sido el autor de la filtración, está cargada de cinismo. Al PSOE le importa un pito el prestigio del Parlamento. Lo que le duele es que se señale como responsable político de las irregularidades ( el pufo de los 4 millones y el caso Koldo en Canarias) a San Ángel Víctor Torres. Pero alguien debería explicarle al PSOE (y a sus socios floreados) que si ellos estaban en el gobierno canario cuando ocurrieron los pufos, resultaba muy difícil concluir que Isabel Díaz Ayuso fue la responsable política de chanchullos del Pacto de la Flores. Que bastante pim, pam, pum tiene ya la lideresa madrileña, pobrecita mía, con la defensa de su hermano golfo, su Netanyahu criminal y su novio defraudador.