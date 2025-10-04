Vivir bien

Caminar más para vivir más: cómo lograr ser más longevos

Un estudio realizado sobre una muestra de 200.000 personas de diversos países, sobre todo europeos, expresa que viven mejor los que son jóvenes y los mayores de 70 años, si estos mantienen cierto nivel de salud y control de posibles enfermedades crónicas. Se aduce, como causa, que la población en edades comprendidas entre 30 y 50 años está sometida al estrés derivado del cuidado de hijos menores, conflictos laborales y peligro de quedarse sin empleo. Otra conclusión: que viven mejor los casados que los solteros. No se ha considerado el hecho de que, por ejemplo, Canarias es de las regiones donde mayor número de divorcios se producen, que las parejas suelen separarse debido a conflictos irresolubles y aquellos que renuncian a emparejarse de nuevo o si lo hacen es acorde con la moda y un nuevo modelo de familia: «tú en tu casa y yo en la mía», medio pensionista. Sin contar con los que aplazan, sine die, el matrimonio y subliman su deseada soltería con aquello de «buey suelto bien se lame». Además, aumenta el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que deciden vivir solos. La encuesta citada presenta errores de sesgo respecto a edades y contextos culturales. Sin embargo, la mayoría de los encuestados responden que un factor de bien vivir, en definitiva, de ser felices, consiste en disfrutar de la intimidad con los amigos. Respuestas que concuerdan con los viejos aforismos de los estoicos, filósofos y pensadores como Cicerón, Aristóteles y Platón sobre las bondades de la amistad. Y los habitantes de Finlandia que, en el año 2018, fue elegido el país más feliz de Europa porque confiaban en amigos leales e instituciones y empresas libres de corrupción. En un mundo de descreídos, ateos y agnósticos, un porcentaje de encuestados manifiesta sentirse bien por sus creencias religiosas que les garantizan una inmortalidad después de la muerte. Se trata de la misma percepción de felicidad que sienten los que se dedican, como voluntarios, a prestar su ayuda a una organización no gubernamental donde haya gente necesitada de consuelo. En la Universidad de Yale la profesora Laurie Santos creó el programa de Psicología de la buena vida al que se apuntaron cerca de 100.000 estudiantes de 168 países. Proponía el mindfulness, o sea, la meditación. Nada nuevo bajo el sol cuando ya lo practicaban, como unión con Dios y transcendencia al más allá los monjes de todas las épocas, lo aconsejaba la mística ignaciana y se llevaba a cabo, hasta mediados de los años sesenta, al alba, en las capillas de los seminarios. Es parte de la Psicología Positiva promocionada por el psicólogo Martin Seligman puntero, junto Beck y su equipo, en la investigación y tratamiento de la depresión. Se ha hecho de oro con un programa de Vivir bien auspiciado por el primer gobierno de Donald Trump. De estas ideas y prácticas se deduce que lo importante es el método socrático de «conócete a ti mismo». Se suceden reuniones y congresos de bienestar donde «predicadores» de diversas profesiones (siempre hay un personaje político en activo o jubilado) que imparten consejos centrados en procurar felicidad y evitar, a toda costa, el dolor. Igual que crece el número de libros que inundan los anaqueles de las librerías de mediocridad y poco nivel científico acerca de cómo vivir mejor. Los mejores libros de autoayuda, al respecto, se encuentra en autores de filosofía clásica y hasta una buena novela de autores consagrados ayuda al fomento de emociones positivas al tiempo que permite explorar caminos de descubrimiento personal, historias de memorias colectivas y ejemplos biográficos de superación. Otra forma, muy extendida, de autoengaño del vivir bien en contra de la evanescencia del tiempo es recurrir a la sentencia del poeta latino Horacio del carpe diem. Vivir el presente. Pero nadie puede desprenderse de su pasado. Porque el pasado no está muerto ni enterrado. De hecho, ni siquiera es pasado. (William Faulkner). Y Carlos Fuentes, que «no hay futuro vivo con pasado muerto». La memoria que puede convertirse en salvación terapéutica para momentos de soledad no deseada. A veces resulta saludable recordar los momentos de una infancia que ha sido más o menos feliz. Una serie de recuerdos que, sin querer, afloran desde el inconsciente, relacionados con el cuerpo y el espíritu. Ese olor a café mañanero, pan caliente, perfumes de niñez y adolescencia, la nostalgia del rinencéfalo. El paisaje que acompañó tantos sueños. Hasta el llanto repentino es saludable. Y siempre recurrir a los clásicos. Epicuro decía que ser felices consiste en dos cosas: no sufrir los males del cuerpo y del ánimo. De esto se vienen ocupando, desde hace milenios, la Filosofía, la Psicología, las ciencias médicas y de la conducta.