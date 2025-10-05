Cheikh Kane ve las luces de Canarias

Un estudiante sube a bordo del 'Open Arms' durante una jornada de puertas abiertas / José Carlos Guerra

Cuando yo era un muchacho que no llegaba al teléfono venían a casa por las noches los hombres que no tenían trabajo y eran tan pobres como los que ahora vienen a las costas españolas, y también a los aeropuertos, en busca de un porvenir. Aquellos hombres que venían a mi casa iban allí porque mi madre les guardaba las cartas de llamada que a ella le llegaban de Venezuela. Desde allí los reclamaban personas que ya se habían establecido y estaban en condiciones de reclamar a otros.

El viaje en el que se empeñaban los vecinos, parientes y amigos de mi madre dependía de los barcos o barquitos que salían de la isla (de las islas) con destino a Caracas. Y mi madre guardaba los instrumentos de ida. La suerte haría (o no) que el viaje fuera fructífero o fallido, con las consecuencias que cada una de las posibilidades tuviera para los viajeros. Todas esas gestiones se hacían en silencio, porque eran clandestinas, pero yo me enteraba de todo, porque en aquellos tiempos dormía poco, por mis propias fallas asmáticas, y estaba atento hasta para el sonido de las moscas.

Supe pronto que esos viajes a los que mi madre contribuía con los papeles y con la buena voluntad terminaban mal o bien. Una vez supe, porque estuvo en las noticias, que desde El Hierro había salido un barco del que no se supo nunca más. Sin embargo, muchos llegaron. Los barcos eran frágiles pero tercos, y los viajeros eran jóvenes y aguerridos. Un tío mío, Tomás, hermano de mi padre, fue uno de los que volvió y nos ayudó a nosotros, en casa, a mejorar una vida que entonces era difícil, tan difícil, imagino, como la que ahora sufren, en las costas españolas, y sobre todo canarias, quienes quieren vivir entre nosotros viniendo de las más diversas geografías de África.

Ahora vemos a estos africanos, del norte o del sur, bajar de las pateras, o de cualquier otro instrumento de viaje que se procuren, o desarrollar sus trabajos pobres, o arriesgados, en las casas o en los pueblos y en las ciudades donde se dedican a buscar, siempre buscando, hasta que la suerte los acompañe.

No queda más remedio, cuando veo las imágenes que registran sus encuentros con la tierra, que asociar este tiempo a aquel que yo vivía viendo a los hombres y a mi madre propiciar la posibilidad de una vida nueva, distinta, mejor, más llena de posibilidades frente a un mundo, en el que nosotros nos quedábamos, que se basaba en el azar de las plataneras.

Todo esto que estoy escribiendo ahora y que tantos recuerdos y dolor me causa estupor anoche -[la noche del lunes] cuando escuché hablar en La Noche en 24 Horas de Xavier Fortes al diputado de Vox José María Figaredo deplorar la presencia en España de tanto emigrante como viene por esas costas.

Como con frecuencia emocionante los ayuda a entrar a nuestras costas el barco de salvamento Open Arms, al joven Figaredo se le ocurrió decir que lo que él proclamaba era la necesidad de hundir ese instrumento de paz y esperanza en el mar. "Hundir el Open Arms", repitió muchas veces, ante el estupor del buen Fortes, que trató por todos los medios de hacerle rectificar semejante disparate moral. El joven diputado es heredero sin duda de los disparates que le escucha decir a sus mayores en el gobierno de un partido que comparte con Trump y con Milei, y con Abascal, que es su maestro, el deseo de acabar con aquellos que buscan en el camino de sus propias esperanzas el fin de la pobreza.

Esa gente, como aquellos paisanos nuestros de las noches en que mi madre buscaba sus cartas de llamada, busca un porvenir posible, y este se basa muchas veces en el azar de los barcos y de la suerte que los acompañe en un trayecto que no tiene a veces otro porvenir que el de la muerte.

Figaredo hizo de la noche, de esa noche de televisión, una explicación contemporánea de la maldad dicha, y la maldad dicha puede muchas veces más que mil palabras. Pues afecta al que está escuchando para bien (para deplorarlo) o para mal (para convencer al televidente dispuesto a creer que el mal forma parte de lo habitual o de lo plausible). Fortes, con la buena voluntad que lo ha convertido en un periodista lleno de pasión por el oficio y por las buenas intenciones, trató por todos los medios de atraer a Figaredo a la zona de razón a la que se debe un ciudadano que se sienta en el hemiciclo, pero fue imposible.

Tan imposible que, cuando ya le tocó responder a las preguntas de los contertulios, le recordó a un periodista (Pedro Vallín), que le había preguntado según las reglas del oficio, por avatares propios de su trabajo que pudieran avergonzarlo. Cuando iba a acabar su turno noté que Figaredo quería sonreírle al presentador, pero no supo hacerlo, porque su penúltima ocurrencia, antes de decir adiós, fue que quería, en efecto, hundir el Open Arms.

El contrapunto de esta noche de lunes que me llenó de zozobra y congoja, y de recuerdos difíciles de la vida de los emigrantes, fue la entrevista que Andrea Ropero le hizo en La Sexta a un joven senegalés (Cheikh Kane), que llegó por Canarias, en una barca frágil como la vida de los emigrantes. En el trayecto, que duró cinco días, soñó con dar marcha atrás, tan difíciles eran el trayecto y la vida. Los azares a los que está sometido el que viaja así lo puso a trabajar en la isla y luego en otras latitudes de la geografía española, hasta que un fotógrafo descubrió sus capacidades como actor y como modelo.

Ahora este muchacho, que habla un español fluido, está en las revistas, en los desfiles, en la vida que alcanzó, por el azar y por el empeño, en un país al que asiste, también, el Open Arms cuando el mar intenta por todos los medios acabar con la vida de los que no tienen otro margen que el de arrojarse al azar de los barcos y del océano.

Hace muchos años Jorge Semprún y Juan Cueto pusieron en marcha en Italia un documental sobre los adolescentes y los mayores que venían de Albania a Brindisi, en Italia, y eran deportados a su país de origen. Uno de ellos dijo, y lo oyeron aquellos dos titanes de la cultura y de la imaginación: "No importa: ya he visto las luces de Brindisi"

Aquel muchacho que ahora es modelo negro en España le dijo a Andrea Ropero que su alegría fue grande, cuando ya estaba cerca de la tierra, "cuando ví las luces de Canarias".