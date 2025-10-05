Javier Lambán / Jaime Galindo.

Las noticias de cada día distorsionan la visión que tenemos de este país. Es complicado entender los discursos interesados, rodeados de medias verdades, de gente de la política que se nota que no creen en lo que dicen, y que además no están preparados para asumir la responsabilidad de lo que están proponiendo. La única salida digna es que algún grupo político que está dentro del gobierno provoque unas elecciones adelantadas y se reconduzca todo este teatro que va camino de enfrentarnos unos con otros, construyendo muros que serán difíciles de tirar.

Lo que más me ha sorprendido es la disciplina del principal partido del gobierno, el partido "sanchista", en el que no se reconoce al PSOE de épocas anteriores, donde se respetaban las opiniones y la forma de entender al que no pensaba igual, y donde se aceptaba la decisión de las urnas sin pretender pactar con extrema izquierda, independentistas, derechas rancias que solo miran los intereses de su entorno, partidos localistas con la visión centrada en lo que les interesa, partidos que salieron a la defensa de la gente joven y hoy viven como reyes. En fin, un enorme despropósito si añadimos la mencionada disciplina que impera en estos llamados socialistas.

Quiero llamar la atención sobre lo que pasó en la Cortes de Aragón con la decisión del gobierno de esta comunidad de homenajear a un político que preservaba los valores del partido socialista del que antes hablaba. Me refiero al homenaje a Javier Lambán, fallecido hace un mes, y que fue rechazado por sus compañeros socialistas por ser crítico con la gestión de Sánchez. Hasta ahí llega la bajeza de estos nuevos diputados progresistas.

Y si hablamos de lo que pasa en Canarias, más de lo mismo. Los seis diputados canarios socialistas que deberían ser fieles a lo prometido en las urnas, haciendo valer nuestra tierra, y que podrían hacer historia resolviendo los graves problemas de migración que tenemos, o el establecimiento del límite de nuestras aguas, el Frontex, y muchos problemas denunciados por el Gobierno de Canarias, han decidido preservar su pesebre antes que a su tierra. Por no mencionar al pobre Ángel Víctor Torres hablando del premio Nobel de la Paz a su jefe. Patético.

A nadie se le esconde que si se hubiera respetado el resultado de las urnas y gobernara la lista más votada, como en cualquier democracia europea, sin potajes de partidos que no tienen nada en común, hoy estarían resueltos muchos problemas que nos angustian como; la migración, el paro y la vivienda. Ya que el partido más votado gobierna en el 80 % de las comunidades autónomas, y todo sería más fácil de negociar, no habría imposición sino diálogo. A todo esto hay que esperar ver cuánto nos cuesta este enfrentamiento creado contra el resto del mundo, con el único objetivo de tapar las vergüenzas de esta familia que nos gobierna. Cuando el que gobierna, ante la incapacidad de resolver los problemas, le echa la culpa a la oposición, destapa su propia incompetencia para gobernar.