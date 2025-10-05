La zarzuela vuela alto

Foto de familia en la presentación de la 33ª Temporada de Zarzuela de Canarias en el Teatro Pérez Galdós.

Y a había reseñado en mi anterior crónica sobre La Revoltosa que Amigos Canarios de la Zarzuela estaba llevando el género a cotas de calidad importantes en cuanto a conjunción de repartos, revalorización teatral, siendo respetuoso con la tradición, y un nivel musical más que estimable.

Dicho esto el segundo título de la temporada, El dúo de La Africana, ha llevado todo esto a un peldaño más arriba. Es verdad que no hablamos de la zarzuela grande en tres actos, pero el excelente libreto de Miguel Echegaray y la no menos inspirada partitura de Fernández Caballero exigen de un vértigo teatral y una concertación musical que no perdona lo rutinario.

Lo mejor, sin duda, la puesta en escena de Nuria Castejón. Esperábamos mucho y no defraudó, manejando cantantes con acierto y caracterizando al coro que no fue una masa bloqueada en una esquina del escenario. No necesitó de astracanadas para hacernos reír, fiel al libreto y con una divertida escena final que el público ya no pudo más que romper a aplaudir de goce puro. Este debería ser el camino a seguir. Un vistoso vestuario y acertado diseño de luces completado por la inagotable imaginación para originar espacios escénicos de Carlos Santos con quattro peseta, hizo la hora y cuarto de espectáculo más breve aún.

El ritmo de la función se mantuvo gracias a un reparto gozoso de voces frescas y expansivas como la de la soprano Sofía Esparza, quizá no la tiple al uso, pero de bella voz y proyección, cantó en carácter, con salero, así como el tenor Alejandro del Cerro de voz importante y desparpajo escénico. Ambos interpretaron de manera volcánica el famoso dúo-jota sin guardarse nada. Rafa Castejón pudo haber afilado aún más al sibilino empresario Querubini, pero estuvo muy bien y timbrado en su dúo con el tenor.

En su papel, vivaces y con registros muy marcados pero de gran naturalidad Cristina Arias y los locales Isaac Dos Santos y Paco Déniz. El cameo de la gran Milagros Poblador, otrora referente nacional del género, fue felicísimo demostrando su sabiduría en el escenario y proyección sonora en una divertidísima y ejemplarmente dicha madre del tenor. Algunos añadidos a la partitura original de Fernández Caballero fueron localizados por quien esto escribe: el vals de Chateau Margaux brillante en la voz de Esparza o la entrada de La Viejecita por Milagros Martín, pero quizá deberían aparecer en el programa.

El Coro de la OFGC estuvo estupendo toda la noche, tonante, empastado, se le podía entender todo y con una ejecución escénica brillante. Destacaron las mujeres en un resuelto y variado en dinámicas número, desconocido para mí, sobre el tabaco, pero las cuerdas masculinas estuvieron plenas y con bella sonoridad. Dado que la OFGC no los quiere para su propia progamación no nos extraña que la zarzuela o la ópera se los rife.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dio todo lo que se esperaba de ella: calidad sonora, equilibrio y dotó de empaque a la música de Caballero, así como la dirección de un comprometido Sánchez Araña, fiel a su estilo de aseada concertación, esta vez más atrevido que en La Revoltosa aunque permitiendo una noche machacona del plato, demasiado presente en la sala.

La Temporada de Zarzuela está dando pasos agigantados para hacer espectáculos de nivel verdaderamente alto, ahora solo falta que las instituciones acompañen ese crecimiento, con bálsamo de Fierabrás no es suficiente.