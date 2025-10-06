Señorío de la mujer en Artenara

Artenara / Acfi Press

El cronista observa la realidad con el friso de personajes que configuran el poblamiento de la pequeña localidad y no deja de constatar que el núcleo principal del pueblo está determinado por la notable presencia de la mujer que tiene rango social de sólida visibilidad. Son cerca de una treintena de mujeres que no debemos pasar por alto ya que han ejercido un poder invisible que ha sido opacado por el hombre en el transcurso del proceso de poblamiento. Llega el momento de poner este hecho en el marco de la crónica, señalando los nombres que es lo que les otorga un poder propio. Hacemos un recorrido, estableciendo cuatro niveles de protagonismo social femenino.

Un primer nivel se manifiesta en las mujeres que por méritos propios son reconocidas en la pequeña localidad y que llevan aparejado el rango social de «doña». Luego encontramos los hipocorísticos en los que la mujer se manifiesta con nombres aceptados por la comunidad; un tercer nivel en el que la mujer aparece con su nombre propio sin ningún tipo de aditamento y un cuarto nivel en el que la mujer se reconoce por un diminutivo adaptado en la cultural general como es «Ángeles «que lleva al apelativo «Lila».

La treintena de mujeres que en la localidad alcanza su rango en el casco del pueblo que se puede considerar ámbito del poder bien por su función son: doña María Bertrana (P-propietaria) doña Juana García, alcaldesa; doña Arminda Romero (Mn-maestra nacional); doña Isabel Romero-Mn); doña Amalia Morales, mujer del secretario); doña Jerónima Quintana (propietaria P, hermana del secretario.); doña Lucía Reyes (Mn); doña Lucía González (Mn); doña Clorinda Díaz Reyes, Mn); doña Corina Bertrana (P); doña Jesusa Lorenzo, comerciante); doña Lolina Palarea-mujer del médico); doña Gloria Ortega, mujer de fiscal; doña Isabel Henríquez Romero-mujer del alcalde); doña Rosa Díaz Reyes-Mn); doña Rosa Díaz Sánchez- Mn).

En función del lugar de residencia, que suele ser los barrios, existen nombres de mujer que alternan entre títulos por rango propio y diminutivos. El pregonero de las fiestas de La Cuevita del presente año 2025, don César Augut Ferrer, menciona a mujeres que habitan en los barrios o en el propio casco del pueblo como doña Milagrosa Díaz Cárdenes (Mn); doña Candelaria Mn); Corina Alonso (Artesana de la caña; doña Manuela Santana)-artesana del barro; (Carmela Lugo- artesana del barro).