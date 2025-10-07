Einstein y Política

El físico Albert Einstein.

El físico Albert Einstein después de analizar el mundo de las subpartículas decía textualmente «El ser humano forma parte de un todo que llamamos Universo. Pero nos experimentamos erróneamente como algo separado del resto. Nuestra tarea es la liberarnos de esa falsa ilusión, ampliando nuestro círculo de compasión a todas las criaturas vivas y al conjunto de la naturaleza en toda su belleza».

Nuestra realidad actual parece lo contrario. No sé si somos conscientes los ciudadanos y los políticos, de que estamos haciendo esfuerzos por dividirnos por ideologías, por lugar de residencia o nacimiento , por razas…. creando grupos cerrados entre «los nuestros y los odiados de enfrente».

Una sociedad al igual que una familia o una empresa que se divide y se enfadan entre si , y los bandos van más allá de discrepancias llevadas con educación y buenas maneras, está por la evidencia empírica ,destinada a la decadencia. Todos hemos visto como buenas empresas, se han ido al garete por diferencias y irreconciliables entre los socios, y como familias se han destruido económicamente y personalmente también por pleitos y malentendidos muchas veces causados , incluso por chorradas, en las herencias.

Discrepar es muy sano, porque ayuda a descubrir mejor la poliédrica realidad, pero junto a esta discusión, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en la mayoría de los temas y avanzar . Ya que casi todo en la vida son grises y que la verdad ,si existe, es también un cuadro con muchas tonalidades grises.

La actual situación de crispación política también tiene una derivada muy negativa. El desprestigio de la clase política y de la Política con mayusculas , ya que se suele poner en marcha el ventilador como un instrumento para lavar las responsabilidades .Y se le enseña a la población que no existe un liderazgo generoso con el adversario. Y que lo normal es la pelea barriobajera.

Políticos y tertulianos, han convertido la crispación en nuestro pan de cada día y han alejado a mucha gente normal , preparada y generosa de entrar en política.

Un filósofo romano, Terencio decía con razón «Soy humano y nada de humano me es extraño».Es decir, que todos estamos hechos de una pasta en la que se mezclan las mayores bajezas y las mayores generosidades, y grandezas. Una sociedad es mejor cuando en esa mezcla hay más dosis de generosidad y grandeza, de diálogo y de respeto ,que cuando incluimos en nuestra combinación humana grandes dosis de los peores sentimientos ,que también son parte de nuestra naturaleza humana.

En una visión humanista, Gandhi contestaba: «Sé en ti el cambio que quieres para el mundo».Es decir, ponía parte de la responsabilidad en todos y cada uno de nosotros.

Y es labor de los líderes intentar mejorar la combinación de esta pasta humana dando ejemplo.

Y si no lo hacen, recogeremos conflictividad, peleas de jóvenes, violencia en las escuelas, frustración , consumismo y falta de expectativas, que alguna vez acaban en el pasotismo e incluso en el suicidio.

La grandeza de la democracia es que es un sistema que permite resolver los problemas sin violencia.

Según todos los estudios, la calidad las Democracias están retroceso en muchas partes del mundo ,y muchos creen de que es por qué hay una sensación en la población ,de que entre la corrupción, la falta de formación y las peleas infructuosas entre los líderes y su falta de diálogo, los Políticos no abordan los problemas reales , y no dedican su tiempo a buscar las mejores soluciones. Y de ahí a apostar por sistemas autocráticos va un paso.

Demasiadas veces el cálculo electoral y la demoscopia priman por encima del trabajo que deberían hacer para resolver los problemas que nos enfrentamos, alguno de ellos muy graves y que generan inseguridad.

El cambio climático, el problema de la vivienda ,los desafíos de la defensa, la problemática de la inmigración, la ordenación del turismo, la distribución de la renta, la seguridad, la educación, la inteligencia artificial…exigen planteamientos que van mucho más allá de una legislatura , y son mucho más complejos que las soluciones que dan los tertulianos.

Debe haber una mayoría parlamentaria y social, que, analizando las alternativas, viendo como en países más avanzados que nosotros afrontan estos problemas, decidama con realismo y sin populismo facilón, en un debate sosegado, buscar cuáles son las mejores soluciones.

El debate constructivo es la mayor riqueza de una democracia, y el uso del sentido común, el intercambio de experiencias y de conocimientos en lo que permite progresar a las familias a las empresas y a los países.

Un Profesor del prestigioso MIT , Daron Acemoglu ,premio Nobel de Economía, ha escrito un clásico best seller titulado «Porqué fracasan los países « (Why Nations Fail ), y llega a la conclusión después analizar la experiencia de muchos países, que la riqueza y el éxito social y económico de un país no depende de ni sus materias primas, ni de su situación geográfica.

Que lo que hace que un país se desarrolle o se hunda es principalmente la calidad de su marco institucional ,es decir la calidad de su democracia, de los contrapesos y de los liderazgos generosos , que dan la posibilidad de que los partidos y la sociedad se pongan de acuerdo en los temas importantes, después de discusiones fructíferas intentando aportar lo mejor de cada uno.

Que es en el fondo el objetivo del noble oficio de la política.

¿Quien tiene que empezar y dar los primeros pasos para fomentar un clima de liderazgo ,generosidad y participación?.

Cuentan que en una recepción Real discutían un Marqués y un Conde sobre quién de los dos debería entrar primero .Y como no llegaban a un acuerdo se dirigieron al relaciones públicas de la corte, preguntándole que quien debería entrar primero según el protocolo. El Jefe de Protocolo les contestó. No hay nada escrito ,pero lo lógico es que el que tenga más categoría , altura, liderazgo, generosidad y elegancia debe dejar pasar al otro. Y de esa forma se cerró la discusión.