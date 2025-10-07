Sugestivas músicas de hoy

Ensemble Lothar Siemens. 5º edición del Festival Contemporáneo Conservatorio Superior de Música

El Festival Internacional de Música de Canarias tiene su avanzadilla en otoño con una de sus ramificaciones, el Festival Contemporáneo, nacido quizá para dar un espacio propio a la creación musical actual con parámetros no tan formales y dar su zona de confort al espectador más volcado a los conciertos de grandes orquestas.

Esto es bueno y malo a la vez porque, al igual que la música barroca, la música contemporánea ha desaparecido de las formaciones sinfónicas y queramos o no estamos maleducando auditivamente al público. Lo bueno es que estas músicas se muestran a un auditorio interesado de una manera muy accesible y con una cercanía muy de agradecer.

Esta edición tenía propuestas en intérpretes y autores de enorme atractivo —desde Juan Pérez Florestán a Taller Sonoro— que junto a la programación del Festival Paralelo resultan, en comparación más sugerentes y de autor que el propio festival grande de orquestas.

Variado y acertado programa con nombres de peso en la música contemporánea unido a estrenos de nuevos creadores canarios interpretados con rigor por el Ensemble Lothar Siemens local dirigido por un instructivo Jaime Wolfson que explicó —echando en falta un micrófono— cada una de las obras de manera sucinta y estimulante para su escucha. Logró conjunción, tensión y un minucioso trabajo sonoro para cada una de las obras interpretadas.

Del autor de la ópera Die Menschen, el reconocido Detlef Müller-Siemens, se escuchó Cloches brisées de atractivas texturas instrumentales y sobresaliente trabajo del piano. De los reconocidos compositores españoles Ramón Lazkano y Sánchez Verdú, de sonoridad espejeante que se va escarpando en el primero se escuchó Egan 2 y con una tensa escritura como motor sonoro —incluidos silencios— fue Arquitecturas del límite, del segundo.

Abrió el concierto Tomorrow too de la austríaca Sophie Wallna, aún en busca de una identidad no solo sonora si no también en el discurso argumental. De los tres estrenos destacó especialmente la obra de Alejandro Arrocha Luhórn, Mar de bronce, por el acertado estado levitativo de su estructura, como un retazo del movimiento del mar, así como su lograda tímbrica metálica muy bien recreada por el Ensemble Lothar Siemens.

En las obras de Alberto Martínez Ramos Las Rehoyas y Alicia González de la Fe Arjé hay una resistencia a deshacerse de la melodía como germen creador, aportando un naturalismo sonoro pintoresquista deformado en lo sonoro en la obra de Martínez Ramos y una inevitable hoy en día influencia del mundo del cine en Arjé.

Sin que estas apreciaciones sean consideradas de manera negativa, demuestran que la creación canaria de momento parece huir de la pura abstracción y reflejarse más en lo cotidiano que en la profunda reflexión.