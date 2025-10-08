Síndrome ficticio postaborto

Una concentración para defender el derecho al aborto.

El tres de marzo de dos mil diez se aprobó en España la «Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo». Durante estos quince años las mujeres hemos vivido con la espada de Damocles colgando de nuestras cabezas con el miedo de que, por una decisión tan falocéntrica como torpe, la derogasen. Es curioso porque son siempre los hombres los que deciden si debemos o no ser madres. Nunca he escondido que estoy a favor del aborto, igual que respeto que haya mujeres que no lo estén. Y digo mujeres porque, al final, somos nosotras las que concluimos si queremos o no vivir la maternidad, la dictadura finalizó hace medio siglo. La semana pasada las noticias no hacían más que hablar del síndrome postaborto promovido por los movimientos antiabortistas y que el Ayuntamiento de Madrid adoptó como suyo. Los síntomas de este supuesto síndrome serían el alcoholismo, la anorexia, la bulimia, el suicidio, los problemas psiquiátricos, la depresión o el insomnio. ¡Vaya tela! Creo que es importante que diferenciemos entre la moral y la ciencia. Entiendo que las personas que están en contra del aborto, desde la moral, vean mal que una mujer interrumpa su embarazo. Pero para afirmar la existencia de un síndrome como al que aluden debe haber una base científica. Me pregunto cuál es el estudio que avala estos datos, cuántas mujeres participaron en él, cuántas mujeres de la muestra de estudio sufren algunos de esos síntomas y si se ha hecho una comparativa sintomatológica entre las mujeres que decidieron abortar y las que no, así como entre las mujeres que interrumpen el embarazo y las que siguieron adelante con él. Porque de lo que sí hay estudios y evidencias es de la depresión postparto. Un problema que sufren muchas mujeres y que lo viven la mayoría de las veces solas, porque el Estado no les da el acompañamiento que precisan. Es curioso, quieren que tengamos hijos, pero no nos dan la atención que necesitamos cuando nos vemos desbordadas emocionalmente. Por el contrario, nos estigmatizan, nos medican y nos presionan para que estemos bien. Un pelín hipócrita esta manera de actuar, ¿no? Habrá mujeres que abortan y, a pesar de ser una decisión personal, se sientan mal, ya sea por cuestiones físicas, emocionales o del contexto, y otras que interrumpan el embarazo y se sientan aliviadas. Creo que traer al mundo un hijo no deseado sí que puede ser un factor estresor mayor que elegir no ser madre. ¿Qué creen que es peor abortar o dar a luz a un hijo cuando no dispones de los medios socioeconómicos, sociolaborales o personales para cubrir sus necesidades básicas? Sinceramente, después de trabajar muchísimos años con menores en situación de desamparo, considero que no se puede ser padres a la ligera si luego el menor va a vivir una situación de abandono y negligencia para acabar finalmente institucionalizado. La invención del síndrome postaborto me parece un castigo velado para seguir condenando la sexualidad femenina y que las relaciones sexuales tengan un único fin reproductivo, no placentero. Pues, si en un descuido te quedas embarazada, debes asumir las consecuencias. Ese «asumir las consecuencias» no encaja con ser madre por amor, sino más bien por condena. Y un hijo no debería ser una condena. Ser madre es una experiencia maravillosa, sin embargo, no serlo es una elección que también puede ser maravillosa. No nos olvidemos de que el aborto es un derecho, no una obligación. Por tanto, estaría bien que los que hacen y deshacen las leyes centren su energía en otros de los tantos problemas que tiene esta sociedad y dejen a las mujeres decidir si quieren o no procrear, que son muy cansinos. Soy consciente de que este artículo me va a poner en el punto de mira. No estoy haciendo apología del aborto, sino del respeto y del sentido común. La moral y la ciencia son dos cosas distintas. La moral juega, en muchas ocasiones, con el miedo. La ciencia, con datos. Las mujeres no merecemos seguir viviendo con miedo. ¡Ya está bien!