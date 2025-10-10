Claudia Cardinale

El 23 de septiembre, nos dejó Claudia Cardinale, actriz italiana famosa por representar el ideal de mujer en los años 60 y 70, época que la tuvo por protagonista de películas inolvidables, como la de Hasta que llegó su hora (1968). Precisamente, en esta cinta de Sergio Leone, el papel que interpreta, el de una viuda que busca un lugar donde encontrar la paz que ansía, atormentada como está por los problemas que le salen al paso en un mundo que no cesa de cambiar, le valió el reconocimiento internacional del público y la crítica.

Casi al finalizar la película, la Cardinale aparece rodeada de un número indeterminado de hombres fatigados por el duro trabajo de tender las vías de un tren que marcará un tiempo nuevo. Sólo al verla, se comprende el alcance de lo afirmado por Miguel de Unamuno en una de sus celebradas obras de teatro: «y es que ser mujer es arte» (Raquel encadenada, 1921). En un instante eterno, queda uno prendido de aquellas imágenes hipnóticas, tan espontáneas como naturales. Incluso el argumento de la historia se diluye al contemplar una mujer que inunda la escena de belleza y cordialidad. Confieso que no he vuelto a sentir algo semejante en ninguna otra película.

Creo que la actriz tampoco fue consciente del todo de lo que transmitía en la pantalla, ni siquiera el propio director hasta que procedieron a revisar el copión del original. Siempre que me preguntan: ¿qué es una mujer?, respondo con una expresa invitación a visionar el filme de Leone, cuya trama circula por otro lado, y casi es lo de menos frente al espectáculo de la feminidad. Y aquí quería llegar, aparte de rendir un merecidísimo homenaje a la intérprete italiana. Realizar la pregunta de marras en determinados ambientes puede derivar en situaciones comprometidas, por no decir abiertamente engorrosas. ¿Qué es una mujer en la actualidad? Cuidado con la respuesta fácil porque, de inmediato, le sitúan a uno en un extremo o en el opuesto, el de las «masculinidades tóxicas» o el de las «masculinidades frágiles». Son los polos entre los que se ubica lo que se denomina, siempre según terceros, la «masculinidad sana». Al margen de las dichosas etiquetas, queda pendiente la respuesta a la cuestión. Por esta razón, ensayé un experimento en clase bajo la excusa de los enunciados contrafácticos, aquellos que desafían al sentido común. ¡Y qué mejor que indagar en el mismo concepto de mujer!

Aparte de lo biológico, de la innegable distinción entre sexos al nacer, nadie fue capaz de definir la propia condición femenina, ni siquiera ellas por más que lo intentaron, al confrontar sus opiniones con lo que la ley y el movimiento transgénero dicen al respecto. Se veían atrapados al saber que, hoy día, la mujer es simplemente un sentimiento, una forma de reconocerse ante los demás y que el vigente ordenamiento jurídico confirmaba tal planteamiento. Una chica se atrevió a defender que las mujeres lo son por nacimiento. Otra le contestó, con toda justicia, que las personas que transicionan también deberían ser consideradas legítimamente como mujeres. No obstante, de la primera al último de los chicos, tomaron buena cuenta del problema que ha generado el «nuevo feminismo» entre las mismas mujeres.

Al ahondar en la cuestión, puse en su conocimiento que, para determinadas corrientes radicalizadas, las mujeres por nacimiento son conceptuadas como «seres menstruantes», juzgando, por su parte, que con tal etiqueta se las sometía a un descarado machismo. En definitiva, hay cierto feminismo que, tras dar un mortal en el aire con tirabuzón incluido, termina por no distinguirse del vicio machista. Al llegar a este punto, los chicos me devolvieron la pregunta y hube de satisfacer la curiosidad general, recomendándoles la película de Leone, donde podrían obtener justa respuesta en el espectáculo visual que ofrece una mujer con mayúsculas, puro arte para el que quiera disfrutarlo.