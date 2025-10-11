Sáhara ahora o nunca

La controversia sobre el Sáhara marroquí se encuentra en un momento crucial para encaminarse a su solución definitiva y las Naciones Unidas deben plantearse dar una resolución que reconociendo su error inicial en su planteamiento de descolonización frente a la reincorporación a Marruecos, acepte la propuesta marroquí de autonomía para el territorio.

La comunidad internacional debe conocer como fue engañada, desde un principio, con falsas noticias creadas por el Polisario. Tres ejemplos, entre otros muchos son: que los campamentos de refugiados se crearon a finales de 1975; que hubo un abandono masivo de la población saharaui a finales de 1975 y 76 ; y que el territorio quedó casi deshabitado y fue ocupado posteriormente por colonos marroquíes.

Hoy sabemos con seguridad que los campamentos estaban preparados desde finales de 1973, ocupados por saharianos- argelinos y por unos pocos saharauis que abandonaron el territorio a partir de principios de los setenta, después del asesinato de Basiri. Conocemos también que menos de 20.000 personas con origen en el territorio del Sahara llegaron a los campamentos a mediados de los setenta, bastante de ellos lo hicieron forzados incluyendo los apresados en los ataques del polisario a algunas localidades del sur de Marruecos.

También hoy se reconoce que la mayoría de la población saharaui continuó viviendo en el territorio entregado por España. Desde entonces esta población autóctona se incrementó con los retornados (AIDIN), que desde 1976 dejaron los campamentos de manera aislada, y a partir de 1988, después de las represiones argelino-polisarias, de forma masiva.

Exodo que aún continúa.

La mayoría de los que regresaron fueron los hispanoparlantes, perseguidos desde el inicio del Polisario, por la política de control argelina de la naciente organización. Además, muchos miembros de la dirección polisaria procedentes del sur de Marruecos y de Mauritania.

Tampoco se señala que buena parte de los llamados colonos marroquíes pertenecen a la población que en 1958 abandonó o fue expulsada del territorio y otra buena parte de los mismos eran miembros de las tribus que han pertenecido históricamente al territorio del Sahara marroquí antes de ser amputado por el colonialismo franco español.

Actualmente podemos asegurar que en los campamentos no viven mucho más de 50.000 personas de las cuales menos de 15.000 pueden acreditar su origen en el censo español de 1974. La negativa argelina-polisaria a la realización de un censo en los campamentos confirman mis palabras.

Corresponde a Naciones Unidas dar una resolución que recoja la nueva realidad del contencioso del Sahara, donde se articule una solución basada en el reconocimiento de la autonomía del territorio dentro del Reino de Marruecos y que entre los actores intervinientes se encuentren, en las futuras negociaciones, representados todos los saharauis: polisarios, movimiento saharaui por la Paz MSP, notables de las tribus y cargos electos en el Sáhara, independientemente de donde estén ubicados, pues las decisiones que se tomarán les afectará de forma fundamental.